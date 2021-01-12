В Лебяжьем на пруду заметили раненого лебедя. Специалисты говорят, что он в порядке: «Не поймать»

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратились читатели из Лебяжьего. Они заметили раненого лебедя на пруду. В центре помощи диким животным «Сирин» рассказали, что птица не пострадала от рук людей и за ней присматривают.





«Мы живем в Лебяжьем. Вчера все заметили, что в заказнике в пруду есть лебедь, у которого повреждено крыло. Он окровавленный там сидит, жители уже звонили и в МЧС, и в „Ахову птушак“, в „Сирин“. Вчера приезжали из МЧС, но так ничего и не сделали», — написал в редакцию неравнодушный читатель.

В центре помощи диким животным «Сирин» TUT.BY рассказали: несмотря на травмы, лебедь ведет себя активно.

— Лебедь на месте, поймать его не получилось. Выезжали туда и представители лесопаркового хозяйства, и МЧС, и ОСВОД. Лебедь себя отлично чувствует. Да, крыло травмировано, лететь птица не сможет, но она бодрая, здоровая, сильная, убегает так, что поймать не получается, — рассказали специалисты.





Пока в «Сирине» решили выезжать на место и подкармливать птицу. Когда вода замерзнет, его попробуют забрать в центр помощи диким животным.

Лебедь, возможно, травмирован уже с лета — тогда не было необходимости его забирать. Есть еще вариант, что птица получила травмы во время перелета. Назвать точную причину сложно.

— Серьезной травмы нет, перья обломаны на крыле — они довольно сильно кровят, поэтому следы крови на птице были. Но это естественная, природная история.