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Бросал «растительность» и возводил баррикады. СК отчитался по делу одного из участников августовских событий

12.01.2021 14:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего минчанина, участника августовских событий в Минске, сообщает пресс-служба ведомства. Его обвиняют в том, что он бросался в милиционеров «растительностью с клумб» и разными предметами, выходил на дорогу и блокировал транспорт, а также возводил баррикады.


Фото: пресс-служба СК

Вечером 9 августа молодой человек находился на проспекте Победителей в Минске.

«Увидев, как правоохранители пресекают противоправные действия других граждан, он сорвал растительность с цветочных клумб и бросил ее в сотрудников органов внутренних дел. Кроме этого, обвиняемый вместе с неустановленными лицами осуществил блокирование путей транспортных коммуникаций путем выхода на проезжую часть, что повлекло нарушение работы городского пассажирского транспорта», — рассказали в СК.

10 августа молодой человек был на перекрестке улиц Сурганова, Куйбышева и Беды в Минске.

«Находясь в толпе участников, он бросал в сторону сотрудников милиции различные предметы и возводил баррикады на проезжей части, тем самым создал препятствие для сотрудников органов внутренних дел и оказал сопротивление представителям власти», — сообщили в ведомстве.

Молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался. В СК подчеркнули, что он нигде не работает.

Минчанину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта) и ч. 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках) Уголовного кодекса Беларуси.

Он находится под стражей, дело передано прокурору для направления в суд. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
Теги: Минск
 
 
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29-летнего минчанина обвиняют в том, что он бросался в милиционеров «растительностью с клумб» и разными предметами, выходил на дорогу и блокировал транспорт, а...
 
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