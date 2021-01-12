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После интервью с Лукашенко российской журналистке начали угрожать в соцсетях
12.01.2021 15:43 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Российская журналистка Наила Аскер-заде, которая 10 января взяли интервью у Александра Лукашенко и его сына Николая Лукашенко,
Наила говорит, что ее Instagram и Telegram-бот разрываются.
«Желают, чтобы моих детей «###и дубинкой» и им снились трупы. Мне же угрожают расстрелом и желают скорее «сдохнуть». Моих единомышленников отправляют в ад вместе с кремлёвскими пропагандонами (слово, кстати, выдаёт человека со стажем — оно из нулевых)», - написала журналистка.
Наила Аскер-заде сообщила, что и про ад достается, в котором она будет гореть сильнее всех. До этого у нее «должен случиться пятилетний понос, она должна сдохнуть в адских муках со всеми родственниками».
Некоторые потребовали от журналистки-азербайджанки отцепить косу, а она назвала подобные сообщения не творческими.
Наила отмечает, что есть и довольные, а все настолько эмоциональны, что «понимаешь, журналистикой занимаешься».
Напомним, обсуждаемое интервью
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Российская журналистка Наила Аскер-заде, которая 10 января взяли интервью у Александра Лукашенко и его сына Николая Лукашенко, рассказа
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