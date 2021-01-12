После интервью с Лукашенко российской журналистке начали угрожать в соцсетях

Российская журналистка Наила Аскер-заде, которая 10 января взяли интервью у Александра Лукашенко и его сына Николая Лукашенко, рассказала в своем Instagram об угрозах в социальных сетях.

Наила говорит, что ее Instagram и Telegram-бот разрываются.

«Желают, чтобы моих детей «###и дубинкой» и им снились трупы. Мне же угрожают расстрелом и желают скорее «сдохнуть». Моих единомышленников отправляют в ад вместе с кремлёвскими пропагандонами (слово, кстати, выдаёт человека со стажем — оно из нулевых)», - написала журналистка.

Наила Аскер-заде сообщила, что и про ад достается, в котором она будет гореть сильнее всех. До этого у нее «должен случиться пятилетний понос, она должна сдохнуть в адских муках со всеми родственниками».

Некоторые потребовали от журналистки-азербайджанки отцепить косу, а она назвала подобные сообщения не творческими.

Наила отмечает, что есть и довольные, а все настолько эмоциональны, что «понимаешь, журналистикой занимаешься».