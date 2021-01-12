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После интервью с Лукашенко российской журналистке начали угрожать в соцсетях

12.01.2021 15:43 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Российская журналистка Наила Аскер-заде, которая 10 января взяли интервью у Александра Лукашенко и его сына Николая Лукашенкорассказала в своем Instagram об угрозах в социальных сетях.

Наила говорит, что ее Instagram и Telegram-бот разрываются. 

«Желают, чтобы моих детей «###и дубинкой» и им снились трупы. Мне же угрожают расстрелом и желают скорее «сдохнуть». Моих единомышленников отправляют в ад вместе с кремлёвскими пропагандонами (слово, кстати, выдаёт человека со стажем — оно из нулевых)», - написала журналистка.

Наила Аскер-заде сообщила, что и про ад достается, в котором она будет гореть сильнее всех. До этого у нее «должен случиться пятилетний понос, она должна сдохнуть в адских муках со всеми родственниками».

Некоторые потребовали от журналистки-азербайджанки отцепить косу, а она назвала подобные сообщения не творческими.

Наила отмечает, что есть и довольные, а все настолько эмоциональны, что «понимаешь, журналистикой занимаешься».

Напомним, обсуждаемое интервью состоялось в воскресенье, 10 января. Лукашенко рассказал, когда будет готов проект новой Конституции, высказался про итоги президентских выборов в Беларуси и Светлану Тихановскую, про Владимира Путина и Россию, про отношения с США, цены на газ и многое другое.

 
 
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Российская журналистка Наила Аскер-заде, которая 10 января взяли интервью у Александра Лукашенко и его сына Николая Лукашенко, рассказа
 
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