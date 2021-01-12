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Оперативники смогут легально получать информацию с компьютеров граждан через удаленный доступ
12.01.2021 15:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Приняты
Кроме того, внесены изменения в статью «Проверочная закупка», когда у гражданина или организации приобретают без цели сбыта или потребления предметы, документы, сведения, которые необходимы для проведения оперативно-разыскной деятельности (ОРД). Так вот, для проведения повторной закупки потребуется соответствующее постановление с санкции прокурора или его заместителя.
Есть изменения и в части проведения контроля в сетях электросвязи (звонки по телефону, переписка по электронной почте и др.). Если в ходе оперативно-разыскной деятельности будет установлено, что человек, который находится под контролем, пользуется другим номером телефона или другим адресом электронной почты, ОРД может быть продолжена и по этим каналам связи без вынесения нового постановления.
Ранее в законе
Напомним, оперативно-разыскные мероприятия могут проводиться гласно и негласно. Помогать оперативникам могут и граждане, но только добровольно. Основаниями для проведения ОРД являются сведения о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности; сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении; поручение органа уголовного преследования в связи с поступившим заявлением или сообщением о преступлении; розыск обвиняемого или осужденного и др. (исчерпывающий перечень указан в ст. 16 Закона «Об оперативно-разыскной деятельности).
Поправки вступают в силу через три месяца после
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Приняты поправки в Закон «Об оперативно-разыскной деятельности».
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