Первый суд по «делу Тихановского». В Логойске судят автора канала «Слуцк для жизни» Владимира Неронского

Источник материала: Tut.by

В Логойске судят автора YouTube-канала «Слуцк для жизни» Владимира Неронского. На суд приехал глава Слуцкого района Андрей Янчевский: он проходит потерпевшим по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти). О том, как идет процесс, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».



Фото: «Вясна»

Кто такой Владимир Неронский и в чем его обвиняют?

Владимир Неронский — блогер, автор YouTube-канала «Слуцк для жизни».

Задержан 5 мая 2020 года в Могилеве вместе с Сергеем Тихановским и другими членами команды «Страна для жизни». С 8 мая беспрерывно отбывал 40 суток административного ареста. Когда и где происходили административные суды над ним — никто не знал. 17 июня стало известно, что Владимира Неронского привезли в СИЗО на Володарского в Минске.

Его обвиняют по двум статьям УК - 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 369 (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, Владимир Неронский в период с 5 по 23 февраля прошлого года разместил на YouTube видеоматериалы, содержащие оскорбления и в неприличной форме унижающие честь и достоинство личности представителя власти — председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Что касается обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), то следствие считает, что Неронский, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору (речь идет о других фигурантах «дела Тихановского» — Тихановском, Арановиче, Сакове, Ушакове, Фурманове и др.), распределив роли и согласовав действия, под формальным поводом сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской путем пикетирования, организовал групповые действия, состоявшиеся около 19 часов 55 минут 29 мая на площади Советской в Гродно, в виде незаконного общественно-массового мероприятия — митинга.

Во время этого «незаконного общественно-массового мероприятия» действия Неронского, по версии следствия, были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, выразившиеся в умышленных насилии и угрозах применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности, неповиновении законным распоряжениям и требованиям должностных лиц МВД при исполнении ими служебных полномочий по охране общественного порядка.

В СК также посчитали, что Неронский своими действиями нарушал общественный порядок, спокойствие граждан и выражал явное неуважение к обществу.

Дело рассматривает глава суда Логойского района Александр Рыбаков.

Что сказал суду Неронский?

«Я хочу сказать вам, чтобы вы понимали меня как личность, — обратился блогер к судье. — Два года назад я поверил в Бога. Я провел 252 дня в тюрьме. 60 дней в одиночке. 21 раз за все время я ходил в душ. 12 этапов, 24 полных досмотра, 5 дней на свежем воздухе. Прошел 50 судебных процессов, 90 заключенных. Жить в одной „хате“ с головорезами и оставаться человеком… — Неронский заплакал. — За эти 152 дня я ни разу не пожалел, что попал в тюрьму. Тюрьма человеку полезна, но он скоро вообще забывает о свободе и считает тюрьму вторым домом. Тюрьмой меня пугать бесполезно, я не боюсь тюрьмы! Я просто хочу извиниться перед своей семьей.

В моем ИВС сейчас нет отопления. Мы бреемся догола, чтобы нас не кусали вши. Меня три дня держали в особой „хате“ на Окрестина, где меня съедали клопы. Мы уже катимся в пропасть, так нельзя».

Что за обвинение в оскорблении?

В видеороликах Владимира Неронского на YouTube-канале «Слуцк для жизни» увидели публичное оскорбление председателя Слуцкого райисполкома.

Согласно обвинению, своими словами в видеороликах — «такой мэр не нужен», «лицемер» и др. — Неронский принес Янчевскому моральные страдания, подорвал авторитет главы местной власти.

Владимир Неронский объяснил в суде, что конфликт с Янчевским начался во время поездки в деревню Сорахи Слуцкого района.

«Они запахали дорогу к кладбищу, которое многие годы посещали местные жители. На встрече Янчевского с местными старик спросил его, почему и зачем они это сделали. Тогда Янчевский ему ответил: „Заткнись, или вызову милицию“. Я возмутился — и на эмоциях назвал мэра х. ром».

Неронский пояснил в суде, что не считает слово «х.р» оскорбительным.

В суде обсудили и посмотрели несколько роликов Неронского — в том числе под названием, например, «Лице-мэр»: все они, по словам блогера, о несправедливости и бездействии властей.





Потерпевший по этому делу, председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский, сегодня тоже в суде. Ни материальных, ни моральных требований председатель Слуцкого райисполкома не выдвигал — говорит, пообещал это матери Неронского, которая приходила на прием просить за сына.

«Стали появляться эти ролики. Я вначале не обращал внимания, но знакомые стали возмущаться — я посмотрел и тоже возмутился. Решил принять меры, — рассказывал в суде Янчевский. — По этим роликам видно, что Владимир верил людям, которые как бы пострадали от действий властей. Он брался их защищать, эмоционально выражался обо мне и действиях властей. В первом ролике он обо мне хорошо говорил, а потом, после ролика с Тихановским, его мнение изменилось — думаю, под влиянием… Когда вы будете смотреть ролик, то увидите, что там прямые оскорбления: свинья, зажрался».

По его словам, он не подавал бы заявление на Неронского — но «все это стало повторяться в десятках роликов».

«Человек все признал, попросил прощения, времени столько прошло, столько он сидит. В моем понимании, он уже должен был все понять».

По данной статье блогер признал себя виновным: «Прошу прощения у господина Янчевского, я действительно ошибался».

Что за обвинение в «беспорядках»?

Согласно обвинению, Владимир Неронский, будучи активистом «Страны для жизни», вступил в сговор с Сергеем Тихановским с целью организации групповых акций, грубо нарушающих общественный порядок в Гомеле, Мозыре, Бресте, Минске, Слуцке, Гродно и Могилеве. Средство совершения преступления — канал на YouTube и телеграм-канал «Страна для жизни». В обвинительном заключении говорится, что «вдохновленный призывами Тихановского, Статкевича, Северинеца», он создал на YouTube канал «Слуцк для жизни».

Блогера обвиняют в администрировании канала, разместившего видеоролики, содержащие «призывы к широкому кругу лиц принять участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с вопиющим неповиновением законным требованиям государственных чиновников или вызвавшим нарушение работы транспорта, бизнеса, учреждения или организации». В этих видеороликах, согласно обвинению, пропагандировалась безнаказанность.

По версии следствия, 2 февраля он встретился с Тихановским, с которым он распределил роли совершения преступления.

По этой статье Владимир Неронский признал себя виновным частично. Он сказал, что действительно ролики, в которых очень эмоционально высказывался, но с Тихановским и другими сговора не было.

«Тихановский мне не доверял. Кто-то сказал ему, что я из КГБ — „засланный казачок“»

Прокурор начал допрос с отношений Неронского с Сергеем Тихановским, их знакомства и встреч.

— Хочу заметить, что Тихановский мне не доверял. Кто-то сказал ему, что я из КГБ — «засланный казачок». Я тогда был очень удивлен, что он на меня так отреагировал. Так что он мне не доверял. Мы так и не нашли общего языка.





Неронский сообщил суду, что встречался с Тихановским в конце декабря 2019 года. Когда он лежал в больнице, смотрел ролики «Страны для жизни». Он увидел на YouTube, что Тихановский спросил на видео, есть ли у него подписчики из Слуцка, чтобы они могли рассказать ему, что там происходит. Владимир Неронский в комментарии написал, что он из Слуцка, и согласился помочь Тихановскому. 2 февраля 2020 года они познакомились в Слуцке.

После этого Неронский решил освещать слуцкие проблемы, но не знал, как это сделать. Владимир сообщил суду, что не мог сам создать канал на YouTube, потому что не знал нормально, как пользоваться компьютером и интернетом. Тихановский создал для него канал на YouTube и отправил ему пароль, который позже Неронский изменил.

«Я сменил пароль по собственной инициативе. Когда меня обвинили в том, что я зарабатываю на своем канале, я удалил все видео. Я был оскорблен. Я за справедливость».

Неронский говорил суду, что, по его мнению, от его роликов городу была польза: мол, планерки в исполкоме начинались с их просмотра, решались какие-то проблемы.

Владимир Неронский вспоминает, что Сергей Тихановский критиковал его за столь жесткий стиль YouTube-канала, говорил, что нельзя так смело говорить о власти. Неронский, мол, сказал, что он сам решит, как вести канал — он независимый. По словам Неронского, он не согласовывал содержание ролика с Тихановским.

«У нас с Тихановским были разные взгляды. Я очень дерзко говорил о власти, а Тихановский считал, что так нельзя. Он пару раз негативно отзывался о моих роликах: мол, я слишком эмоциональный».

Владимир Неронский рассказал суду, что лично встречался с Тихановским 4−5 раз за все время: во время прямого эфира в Слуцке, потом тот приезжал в суд поддержать Неронского в Слуцке, вместе ездили в Брест — Неронский в поездке был водителем.

«Понимаете, у нас с ним не могло быть никаких договоренностей, потому что Тихановский мне не доверял».

Прокурор спросил Неронского, получил ли он денежное вознаграждение за размещение своих видеороликов на канале YouTube. Владимир же сообщил, что он даже кофе во время поездки с Тихановским сам себе покупал.

Прокурор интересовался, знает ли он, получал ли Тихановский деньги от других людей, из-за границы. Неронский сказал, что знает только о том, что Сергей Тихановский собирал деньги в прямом эфире на своем канале в YouTube.

Прокурор спросил, знает ли Неронский Статкевича и Северинца. Владимир рассказал, что однажды видел Северинца на презентации его книги, а Статкевича он даже не знал.

Также гособвинитель долго расспрашивал Неронского о митингах в разных городах Беларуси, где «Страна для жизни» вела прямые трансляции. Речь шла о пикетах в Мозыре, Могилеве, Минске и даже Гродно 29 мая.

Прокурор спросил, организовывал ли Неронский митинг в Могилеве.

«Нет, конечно! Вы видели, что они [сотрудники милиции] там организовали? Никто там митинг не планировал! Там остановили нашу машину ! Я не знал, что люди придут и возмутятся. Все было бы хорошо, если бы милиционеры не распыляли в нас газ».

Владимир Неронский эмоционально отреагировал на обвинения в организации митинга 29 мая в Гродно:

«Это безумие! Я нахожусь в ИВС и СИЗО с 6 мая. Я не знаю, что было после этого! Что за абсурд: меня обвиняют в событиях, где меня не было! Когда меня задержали, я спросил следователя, за что. Мне прямо сказали: „Ты сидишь за то, что знаешь Тихановского“. Вот и все. Они говорили: „Вы были рядом с ним“. Ни в одном видео я не призывал громить, убивать и т.д.»

Что за «дело Тихановского»

В непростом 2020 году блогер Сергей Тихановский и его команда (в основном тоже блогеры) приняли удар на себя самыми первыми. Их задерживали еще в конце мая и начале июня, причем некоторым предъявляли обвинения, основываясь на опубликованных ими еще в феврале видео. Некоторые из задержанных не связаны с командой Тихановского напрямую, однако обвинения им предъявлены именно в рамках « дела Тихановского ».

В начале 2021-года нам известно о минимум 19 фигурантах этого дела. Если вы хотите вспомнить всех людей, которые были связаны с кандидатами в президенты, а сейчас задержаны или уехали из страны — то вот список (по состоянию на сентябрь 2020 года).