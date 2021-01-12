Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Работники санатория "Беларусь" в Друскининкае организовали автопробег, выступая против заморозки счетов медучреждения.

В санкционированном автопробеге приняли участие 130 машин. Очевидцы сообщают, что акция привлекла большое внимание прессы.

Как рассказал главврач санатория Илья Епифанов, счета санатория по-прежнему остаются замороженными, однако 6 января сотрудникам все же удалось выплатить зарплату за предыдущий месяц.

Комитет Сейма Литвы по социальным вопросам и труду 12 января отказал "Союзу крестьян и зеленых Литвы" в выплатах субсидий работникам санатория "Беларусь", который попал под санкции Евросоюза. На прошлой неделе комитет также отклонил предложение о выплате, однако позже согласился, чтобы работникам санатория выделили средства за применение санкций.

Санкции и санаторий

Счета санатория, который располагается в Друскининкае, 18 декабря оказались заморожены. Банк Swedbank принял такое решение в связи с включением в санкционные списки ЕС Управления делами президента Беларуси, в систему которого входит учреждение здравоохранения, находящееся в Литве. Но санкции больнее всего ударили по сотрудникам, причем гражданам Литвы: в санатории работает 391 человек, из которых 356 – литовцы.

Руководство санатория ранее поясняло: такие действия банка абсолютно беспочвенны, ведь деятельность медучреждения регламентируется уставом, согласно которому вся прибыль идет исключительно на укрепление материально технической базы, никаким образом не отправляясь в казну белорусского государства.

Позже мэр города Друскининкай Ричардас Малинаускас назвал заморозку счетов абсурдом , а президент Литвы Гитанас Науседа призвал помочь работникам санатория.

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