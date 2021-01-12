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В новом гомельском Green случился потоп

12.01.2021 16:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В недавно открытом супермаркете Green на улице Мазурова случился потоп. Вода лилась с потолка на мясной отдел, сообщают «Сильные новости».

Инцидент произошел 11 декабря вечером. Что стало причиной такого обильного ливня, не известно. Покупателей попросили покинуть магазин.

Очевидцы сообщают, что водой залило отдел с мясной продукцией.

 
 
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Как раз в эти дни торговая сеть Green объявила 20% скидки на мясо.
 
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