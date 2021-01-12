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В новом гомельском Green случился потоп
12.01.2021 16:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Инцидент произошел 11 декабря вечером. Что стало причиной такого обильного ливня, не известно. Покупателей попросили покинуть магазин.
Очевидцы сообщают, что водой залило отдел с мясной продукцией.
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Как раз в эти дни торговая сеть Green объявила 20% скидки на мясо.
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