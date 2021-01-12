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«Наносили надписи на дорожное покрытие и двери». Двоих минчан осудили за порчу имущества

12.01.2021 16:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске за порчу имущества судили мужчину и женщину, местных жителей, которые сделали надписи на дороге и дверях, сообщили в Генпрокуратуре Беларуси.

Во время суда стало известно, что ночью 7 октября 2020 года женщина нанесла на дорожное покрытие преддомовой территории и двери в подвальное помещение жилого дома надписи, а также изображения в виде бело-красно-белого флага, а мужчина 19 сентября 2020 года оставил надписи оскорбительного характера на дороге перед жилым домом и входной двери в него.

В ведомстве сообщили, что действия мужчины причинили организациям Ленинского района Минска имущественный ущерб на 550 рублей, действия женщины — свыше 1,1 тыс. рублей. Ущерб минчане не возместили.

Суд Ленинского района Минска признал минчан виновными в порче имущества на основании ст. 341 Уголовного кодекса (Осквернение сооружений и порча имущества). Им назначено наказание в виде двух месяцев ареста.

Суд в полном объеме удовлетворил предъявленные прокурором к обвиняемым иски о взыскании причиненного ущерба. Приговоры в законную силу не вступили, могут быть обжалованы и опротестованы в апелляционном порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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В ведомстве сообщили, что действия мужчины причинили организациям Ленинского района Минска имущественный ущерб на 550 рублей, действия женщины - свыше 1,1 тыс....
 
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