На улице Леонида Беды с фонариками задержали мать, отца и дочку - «сутки» получила вся семья

Источник материала: Tut.by

В Минске в воскресенье 10 января задержали целую семью. Это случилось вечером на улице Леонида Беды. Это задержание попало на видео — на нем видно, как людей затаскивают в машины неизвестные без опознавательных знаков. Отец, мать и дочь получили от 15 до 20 суток ареста. Рассказываем, кто эти люди и как прошел суд.

Что это за история

О вечернем задержании на улице Леонида Беды TUT.BY рассказывал в воскресном онлайне. Читатели сообщали, что неизвестные выскочили из гражданских автомобилей и задержали несколько человек.

«Ежедневно люди из окон в одно и то же время светят фонариками, перекрикиваются. Те, кто в этот момент на улице, тоже присоединяются. Задержали ребят, которые просто посветили фонариками», — рассказала читательница.

Задержанные — Анжелика Громыкина (52 года), Александр Самусев (62 года), а также их дочь Ксения Самусева (18 лет).

— В Минске уже была ночь. Мама позвонила мне из РУВД и сказала, что их задержали. Это случилось как раз в день ее рождения, — рассказал сын Анжелики Громыкиной Роман.



Анжелика Громыкина и Александр Самусев. Фото: из архива семьи



Ксения Самусева. Фото: из архива семьи

Задержанные: «Просто вышли на прогулку»

11 января минчан, задержанных на улице Леонида Беды, судили по скайпу. Самусевы выходили на связь из ИВС на Окрестина, у них был адвокат. Всех посчитали участниками несанкционированного массового мероприятия, которые оказали неповиновение во время задержания (статьи 23.34 и 23.4 КоАП).

Решения на судах приняли такие: Ксения Самусева — 15 суток, Анжелика Громыкина — 17 суток, Александр Самусев — 20 суток.

Задержанные рассказывали во время судебных заседаний: в тот вечер у них дома были гости. Проводив их, вышли на прогулку.

— По улице мы шли с родителями втроем. Когда я обернулась, увидела машину без опознавательных знаков, — рассказала 18-летняя Ксения Самусева. — Спустя несколько секунд на папу сзади напали люди — они были не в форме, не представились, стали заламывать руки, а я кричала: «Что вы делаете?». Папу потащили в другую машину, а нас с мамой стали запихивать в джип.



Одна из машин, участвовавших в задержании, вот так заехала на тротуар. Фото: t.me/motolkohelp

Девушка рассказала, что сильно испугалась, начала задыхаться, потеряла сознание.

— Когда я пришла в себя, нас уже перегружали в другую машину, в микроавтобус. Люди были в масках, черной одежде, но я не видела ни значка милиции, ни знака ОМОН. Потом нас привезли в РУВД и стали осматривать, обыскивать.

Похожим образом описывали в суде свое задержание и родители девушки.

— Мы ненадолго оказались на улице, мама без носков даже вышла, просто в сапогах. Да, у меня и мамы с собой были фонарики, но мы живем в частном секторе — у нас темно, так что мы часто ходим с фонариками.

В протоколе отмечается, что задержанные оказывали сопротивление: «хватались за форменное обмундирование», «упирались ногами».

— Неизвестные люди в обычной одежде, не в милицейской форме, ударили маму, папу — как я могла просто взять и просто пойти в машину? — спрашивала в суде Ксения Самусева.

Одним из свидетелей в судах над семьей был милиционер из Советского РУВД. По его словам, силовики приехали, потому что на улице Леонида Беды проходило несанкционированное массовое мероприятие. Мол, была группа «от 10 до 20 человек», которые разбежались по дворам. Сотрудник милиции добавил, что в задержании не участвовал, но был на месте, в милицейской форме. Задержанные с этим не согласны.

На видео, которое прислали читатели, массового мероприятия не видно.

Сын задержанных: «Отчим делает валенки, работа стала в самый сезон»

Отчим Романа, Александр Самусев, — шаповал. Он уже много лет занимается изготовлением валенок из натуральной шерсти, один из немногих, кто делает их вручную.



Фото: samusev.by/

— Заказы приходят даже из дальнего зарубежья — например, из США, Канады. Не раз к нему в мастерскую приезжали репортеры с СТВ и БТ и брали интервью. Мама помогает отчиму в декоре и упаковке валенок, — рассказал Роман. — После задержания, конечно, вся их работа стала, несмотря на то, что сейчас самый сезон. Сестра только окончила школу, сейчас изучает Motion Design. Больше всего тревожимся, как она перенесет арест. У нее есть проблемы со здоровьем, а сейчас пережила сильный испуг.

Молодой человек уверен, что его близкие не сделали ничего противоправного.

— В Минске теперь запрещено по улицам ходить с фонариками? Конечно, эта ситуация ожидаемая с учетом того, что сейчас происходит в Беларуси, но как-то уж слишком много вопросов. Мы до последнего надеялись на лучший исход этого недоразумения. И, конечно, решение суда шокировало. До сих пор не верится.