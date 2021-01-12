В Минске организуют 16 лыжных трасс и 25 катков

Источник материала: БT

Новость для любителей зимних видов спорта. Площадки для развлечений в Минске готовы. Около 30 километров лыжной дистанции в разных районах столицы уже можно использовать, а к концу недели зальют также катки и организуют хоккейные коробки на территории школ и других локациях города. Созданию такой зимней инфраструктуры способствуют и минусовые температуры, к выходным мороз еще усилится.

Илья Цветков опробовал снежные маршруты.

16 cнежных дистанций для зимнего спорта на пользу здоровья - в Минске продолжают оборудовать лыжные трассы. Самая популярная здесь, в Веснянке. Ее протяженность сейчас более 2 километров.

Экипировку арендуют без перерыва, даже днем. Больше всего лыжников-любителей и профессионалов на трассе после 16 часов.

Искусственное покрытие здесь начали заготавливать еще месяц назад. Сейчас натуральный снег, который выпал в эти выходные, помогает увеличить длину дистанции и качество лыжни.

Константин Калиновский, директор лыжероллерной трассы ФК "Минск": "Первый настоящий снег, конечно, это радость для всех. Не только на трассе, но и в городе я обращаю внимание. Маленькие детки, которым по два годика, знакомятся со снегом, узнают, что это такое. Это хорошо для трассы, потому что он перемешивается с искусственным и образует твердую основу, укрепляется, а сверху все также хорошо скользит".

К концу недели по всей столице появятся сезонные катки и хоккейные коробки. Но надо подождать, ведь технология создания зеркального полотна требует стабильных минусовых температур.

Еще одно развлечение для всей семьи - катание на тюбингах. Заснеженных склонов сейчас в городе достаточно, а сами ватрушки можно взять напрокат на всех лыжных станциях.

Всего катков в столице будет 25, общая протяженность лыжной трассы - 30 километров. Большинство из этих площадок будет оснащено специальным дополнительным освещением для катания в темное время суток.