Перспективы развития столичного города-спутника Смолевичи

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Развитие столичных городов-спутников выходит на новый уровень. Свои планы и у квартала в Смолевичах. 2021-й здесь пройдет под знаком массовых новоселий. Сегодня сателлит Минска активно застраивают. И в планах - 6 многоэтажек для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий из столицы. Еще столько же домов получат и сами жители Смолевичей. При этом развивается и социальная инфраструктура (в планах - новая поликлиника), а инвесторы присматриваются к площадям под объекты торговли и сервиса.

Трасса Р-53 станет бетонной и широколопосной

Уже в этом году добраться из столицы до Смолевичей или назад можно будет быстро и комфортно. Трасса Р-53, которая ведет от Кургана Славы до города-спутника, после реконструкции станет бетонной и широколопосной. Первые 5 километров уже готовы.