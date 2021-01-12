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В день, когда страна вспоминает легендарного песняра, его друг и сооснователь ансамбля Владислав Мисевич пришел в гости программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1". Заслуженный артист, флейтист "Песняров" не только поделился кулуарными секретами коллектива, поющего в те времена даже далеко за Союзом, но и мнением на актуальные вопросы - например, Всебелорусского народного собрания, цель которого - единение народа, как когда-то главной миссией было творчество "Песняров".

Владислав Мисевич, заслуженный артист БССР: "Объективные насущные проблемы должны выявиться на этом собрании, надо начинать с состава, кто же будет в этом собрании, все ли слои населения, заинтересованные, активная часть и даже та часть, которая не очень активная уже в силу разных возрастных причин. Вся гамма настроений и требований в жизни".

Гость программы "Скажинемолчи" рассказал, как ныне "Белорусские песняры" выступали в Военном госпитале после событий 9-11 августа, и видел пострадавших с обеих сторон баррикад, а также поделился размышлениями на тему участия артистов в политических баталиях.