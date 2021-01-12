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89-летнюю женщину оштрафовали на 870 рублей. Месяц назад ее задержали на Марше мудрости
12.01.2021 17:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 января в суде Ленинского района Минска рассмотрели административное дело в отношении Валерии Смирновой. Женщине 89 лет, месяц назад ее задержали на площади Независимости. Сегодня суд признал ее виновной по части 1 статьи 23.34 КоАП и назначил штраф — 30 базовых величин, или 870 рублей.
14 декабря 2020 года на площади Независимости
— Мы шли по площади Независимости, никого не трогали, и тут, откуда ни возьмись, черная масса в огромном количестве. Вырваться было невозможно. Мы в одну сторону — они туда, мы в другую сторону — они там. Сначала сказали, пройдите в автобус, мы проверим ваши данные и отпустим, но нас обманули. В автобус нас буквально занесли.
Сегодня, 12 января, дело Валерии Смирновой рассмотрел в суде Ленинского района. В мае женщине исполнится 90 лет. Впервые в жизни ее признали правонарушительницей, рассказывает ее правнучка Дарья, которая присутствовала на процессе.Видео: TUT.BY. Политика
По словам Дарьи, прабабушку обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии и в том, что та выкрикивала «Жыве Беларусь!». Анонимный свидетель — сотрудник милиции, который выступил в суде по видеосвязи, — подтвердил это. Суд решил, что Валерия Смирнова виновна и назначил ей в качестве наказания штраф в 870 рублей.
Решению суда, говорит Дарья, прабабушка не удивилась, хотя и расстроилась.
— В какой-то момент даже показались слезы, но это была минутная слабость. После мы поехали в кафе, выпили кофе, съели по пирожному и, так сказать, отпраздновали, что дали штраф, а не сутки, — говорит девушка. — Сейчас прабабушка бодра и весела, все в порядке. Решение суда мы планируем обжаловать.
Завтра, 13 января, состоится суд по делу бабушки Дарьи — Людмилы Быстренко. Ей также вменяют статью 23.34 КоАП за события 14 декабря.
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12 января в суде Ленинского района Минска рассмотрели административное дело в отношении Валерии Смирновой. Женщине 89 лет, месяц назад ее задержали на площади...
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