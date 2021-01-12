Прощание с митрополитом Филаретом пройдет 13—14 января в минском Свято-Духовом кафедральном соборе

Источник материала: БелаПАН

Минск, 12 января. Прощание с почетным патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом пройдет 13—14 января в главном православном храме Минска — Свято-Духовом кафедральном соборе в центре столицы, сообщает портал Белорусского экзархата Русской православной церкви.

Тело почившего православного иерарха привезут в кафедральный собор 13 января в 16.00. На следующее утро, в 8.00, в соборе состоится архиерейская Божественная литургия, по окончании которой будет совершен чин отпевания митрополита Филарета.

Прощание продлится до 18.00 14 января. После этого тело усопшего перевезут в Успенский собор Свято-Успенского ставропигиального мужского монастыря в Жировичах (Слонимский район Гродненской области). Насельники обители совершат круглосуточное чтение Евангелия.

15 января в 10.00 в Жировичском монастыре пройдет соборная архиерейская Божественная литургия, а далее — панихида. После панихиды тело усопшего митрополита Филарета будет погребено за Крестовоздвиженским храмом Жировичского монастыря.

16 декабря митрополит Филарет был госпитализирован с признаками COVID-19, впоследствии этот диагноз подтвердился. Почетный патриарший экзарх скончался на 86-м году жизни 12 января в одной из столичных клиник.

Филарет (в миру Кирилл Вахромеев) родился 21 марта 1935 года в Москве в семье служащих. В 1957 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1961 году — Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1959 году был пострижен в монашество.

В 1960—1970-х годах Филарет служил в Московской, Ленинградской епархиях, а в 1973-м занял кафедру архиепископа Берлинского и Среднеевропейского, патриаршего экзарха Средней Европы.

В октябре 1978 года назначен митрополитом Минским и Белорусским, патриаршим экзархом Западной Европы, в октябре 1989 года — митрополитом Минским и Гродненским, патриаршим экзархом Белорусским, в феврале 1992 года — митрополитом Минским и Слуцким, патриаршим экзархом всея Беларуси.

В 1990 году был избран народным депутатом Верховного Совета БССР (после — Республики Беларусь), председателем Комиссии ВС по вопросам депутатской этики. С января по декабрь 1991 года был народным депутатом СССР.

25 января 2009 года Архиерейский собор РПЦ избрал митрополита Филарета одним из трех кандидатов на престол патриарха Московского, однако он снял свою кандидатуру в пользу Кирилла, на тот момент митрополита Смоленскому и Калининградского.

31 мая 2010 года Священный синод отклонил прошение митрополита Филарета о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия. Повторное прошение было удовлетворено 25 декабря 2013 года. После ухода на покой Филарет был именован почетным патриаршим экзархом всея Беларуси, он сохранил право участия в работе Священного синода и протокольное место на богослужениях и в официальных церемониях.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прощание с митрополитом Филаретом пройдет 13—14 января в минском Свято-Духовом кафедральном соборе Минск, 12 января. Прощание с почетным патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом пройдет 13—14 января в главном православном храме Минска —...

Захар Щербаков, БелаПАН.