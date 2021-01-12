Пятеро обвиняемых, 11 потерпевших милиционеров. В Гродно - очередной суд по насилию над милицией на акции

Источник материала: Tut.by

12 января в суде Ленинского района Гродно начался новый уголовный судебный процесс. На скамье подсудимых 5 человек — братья Владимир и Юрий Седеневские, Александр Якубовский, сестры Жанна Захаркевич и Надежда Степанцова. Как проходит суд, сообщают правозащитники.



Стычка протестующих с силовиками, 6 сентября, Гродно. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Всех их обвиняют по статьям 342 УК (Организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и 364 УК (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел).

Речь о событиях в Гродно 6 сентября 2020 года.

В деле 11 потерпевших, все — сотрудники милиции. Никто из них на первое судебное заседание не явился. Суд постановил вызвать их на другое заседание. Фамилии потерпевших в деле изменены, это объясняется «мерами безопасности» в отношении них.

Процесс ведет судья Анна Левусик. Государственным обвинителем выступает старший помощник прокурора Алина Чужеземец.

Кто обвиняемые?

Владимир Седеневский , с высшим образованием, есть трое детей — 1 год, 9 и 7 лет, работает.

, с высшим образованием, есть трое детей — 1 год, 9 и 7 лет, работает. Юрий Седеневский , с высшим образованием, есть двое детей — 2 и 7 лет, работает инженером.

, с высшим образованием, есть двое детей — 2 и 7 лет, работает инженером. Александр Якубовский , с высшим образованием, есть двое детей — 2,5 и 4 года, директор частной фирмы.

, с высшим образованием, есть двое детей — 2,5 и 4 года, директор частной фирмы. Жанна Захаркевич , с высшим образованием, есть двое детей — 14 и 16 лет.

, с высшим образованием, есть двое детей — 14 и 16 лет. Надежда Степанцова, с высшим образованием, 17 лет сыну.

Раньше никто из них не привлекался к уголовной ответственности.

В чем их обвиняют?

Согласно обвинению, Александр Якубовский 6 сентября принял «активное участие в групповых действиях», нарушив движение транспорта. Применял насилие к сотрудникам милиции, своими действиями посягал на общественное спокойствие. Негативно реагировал на замечания. Имея преступный умысел, принял участие в несанкционированном митинге и при этом воспрепятствовал служебной деятельности 10 сотрудников милиции. Угрожал применением насилия к сотрудникам, взявшись за руки с 4 другими участниками акции. Якубовский, считает следствие, побудил граждан к насильственным действиям, причинил физическую боль. Ему было предъявлено обвинение по ст. 342 и 364 Уголовного кодекса.



6 сентября 2020 года, Гродно. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Надежда Степанцова 6 сентября делала почти то же самое, но воспрепятствовала служебной деятельности уже 12 сотрудников ОМОН. Также она угрожала применением насилия к сотрудникам милиции, оказывала сопротивление и нанесла одну травму — ударила по лицу одного из сотрудников. Кроме того, согласно обвинению, из-за в том числе ее участия в шествии до универмага «Брест» был нанесен ущерб автопарку города в 61 рубль.

Владимир Седеневский обвиняется в том, что 6 сентября, достоверно зная о проведении несанкционированного массового мероприятия, прибыл на место его проведения, «вдохновлял» окружающих на участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Он посягал на общественное спокойствие, негативно реагировал на требования сотрудников милиции, оказывал неповиновение. А еще нанес ущерб автопарку- 20 руб., и троллейбусному парку — 51 руб. Организованно взявшись за руки с другими участниками акции, Седеневский и другие, считает следствие, выталкивали сотрудников УВД с проезжей части, призывали других граждан к неповиновению, что побудило их примерять насилие к сотрудникам, кидать камни.

У Юрия Седеневского и Жанны Захаркевич обвинения почти аналогичные предыдущим. Только Юрий Седеневский, мол, имел умысел на применение насилия уже к 13 сотрудникам ОМОН.

Что говорят в суде обвиняемые?

Александр Якубовский сказал, что в тот день он шел в компьютерную академию «Шаг» записываться на курсы, когда увидел группу людей на улице Горновых. Якубовский утверждает, что никаких призывов к массовому мероприятию не слышал и никто из людей не нарушал общественный порядок. Никто никого не предупреждал о каких-то нарушениях законодательства. Его лично схватил неизвестный в балаклаве, безо всяких опознавательных знаков, потянул, ударил, потом отпустил. Никаких целевых действий люди не предпринимали, просто интуитивно взялись за руки, когда на них налетели неизвестные в черной одежде. Якубовский заявил, что у мирных граждан не было никакой агрессии и призывов к насильственным действиям. Наоборот, мол, — было насилие в отношении мирных людей, его лично задержали и отвезли в Октябрьский РОВД, позже оштрафовали на 20 базовых величин по статье 23.34 КоАП.



6 сентября 2020 года, Гродно. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Далее состоялся допрос Надежды Степанцовой. Она сказала, что кроме родной сестры Жанны Захаркевич, других трех обвиняемых ранее не знала. 6 сентября собиралась поехать в торговый центр, на улице Горновых увидела группу людей, которая мирно шла по тротуару, ничего не нарушая. Никто никого ни о чем не предупреждал, увидела людей в черном и балаклавах, которые брызгали на людей газом. Рассказала, что пережила тогда шок от распыленного газа и брутальных действий людей в черном. Когда большинство людей разбежалось, началась потасовка с людьми в черном (омоновцами). Никто из толпы не наносил ударов неизвестным, наоборот, говорит Надежда, — это они били людей. <…> Степанцова говорит, что никого не била: у нее сползла сумка с правого плеча, и пришлось совершить движение, чтобы удержать сумку, — именно это действие следствие посчитало"ударом".

Только 10 ноября Степанцову вызвали в Следственный комитет и тогда она узнала, что проходит по уголовному делу.

После допроса Надежды Степанцовой в суде объявили перерыв.