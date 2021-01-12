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Пятеро обвиняемых, 11 потерпевших милиционеров. В Гродно - очередной суд по насилию над милицией на акции
12.01.2021 17:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 января в суде Ленинского района Гродно начался новый уголовный судебный процесс. На скамье подсудимых 5 человек — братья Владимир и Юрий Седеневские, Александр Якубовский, сестры Жанна Захаркевич и Надежда Степанцова. Как проходит суд,
Всех их обвиняют по статьям 342 УК (Организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и 364 УК (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел).
Речь о событиях в Гродно 6 сентября 2020 года.
В деле 11 потерпевших, все — сотрудники милиции. Никто из них на первое судебное заседание не явился. Суд постановил вызвать их на другое заседание. Фамилии потерпевших в деле изменены, это объясняется «мерами безопасности» в отношении них.
Процесс ведет судья Анна Левусик. Государственным обвинителем выступает старший помощник прокурора Алина Чужеземец.
Кто обвиняемые?
Раньше никто из них не привлекался к уголовной ответственности.
В чем их обвиняют?
Согласно обвинению, Александр Якубовский 6 сентября принял «активное участие в групповых действиях», нарушив движение транспорта. Применял насилие к сотрудникам милиции, своими действиями посягал на общественное спокойствие. Негативно реагировал на замечания. Имея преступный умысел, принял участие в несанкционированном митинге и при этом воспрепятствовал служебной деятельности 10 сотрудников милиции. Угрожал применением насилия к сотрудникам, взявшись за руки с 4 другими участниками акции. Якубовский, считает следствие, побудил граждан к насильственным действиям, причинил физическую боль. Ему было предъявлено обвинение по ст. 342 и 364 Уголовного кодекса.
Надежда Степанцова 6 сентября делала почти то же самое, но воспрепятствовала служебной деятельности уже 12 сотрудников ОМОН. Также она угрожала применением насилия к сотрудникам милиции, оказывала сопротивление и нанесла одну травму — ударила по лицу одного из сотрудников. Кроме того, согласно обвинению, из-за в том числе ее участия в шествии до универмага «Брест» был нанесен ущерб автопарку города в 61 рубль.
Владимир Седеневский обвиняется в том, что 6 сентября, достоверно зная о проведении несанкционированного массового мероприятия, прибыл на место его проведения, «вдохновлял» окружающих на участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Он посягал на общественное спокойствие, негативно реагировал на требования сотрудников милиции, оказывал неповиновение. А еще нанес ущерб автопарку- 20 руб., и троллейбусному парку — 51 руб. Организованно взявшись за руки с другими участниками акции, Седеневский и другие, считает следствие, выталкивали сотрудников УВД с проезжей части, призывали других граждан к неповиновению, что побудило их примерять насилие к сотрудникам, кидать камни.
У Юрия Седеневского и Жанны Захаркевич обвинения почти аналогичные предыдущим. Только Юрий Седеневский, мол, имел умысел на применение насилия уже к 13 сотрудникам ОМОН.
Что говорят в суде обвиняемые?
Александр Якубовский сказал, что в тот день он шел в компьютерную академию «Шаг» записываться на курсы, когда увидел группу людей на улице Горновых. Якубовский утверждает, что никаких призывов к массовому мероприятию не слышал и никто из людей не нарушал общественный порядок. Никто никого не предупреждал о каких-то нарушениях законодательства. Его лично схватил неизвестный в балаклаве, безо всяких опознавательных знаков, потянул, ударил, потом отпустил. Никаких целевых действий люди не предпринимали, просто интуитивно взялись за руки, когда на них налетели неизвестные в черной одежде. Якубовский заявил, что у мирных граждан не было никакой агрессии и призывов к насильственным действиям. Наоборот, мол, — было насилие в отношении мирных людей, его лично задержали и отвезли в Октябрьский РОВД, позже оштрафовали на 20 базовых величин по статье 23.34 КоАП.
Далее состоялся допрос Надежды Степанцовой. Она сказала, что кроме родной сестры Жанны Захаркевич, других трех обвиняемых ранее не знала. 6 сентября собиралась поехать в торговый центр, на улице Горновых увидела группу людей, которая мирно шла по тротуару, ничего не нарушая. Никто никого ни о чем не предупреждал, увидела людей в черном и балаклавах, которые брызгали на людей газом. Рассказала, что пережила тогда шок от распыленного газа и брутальных действий людей в черном. Когда большинство людей разбежалось, началась потасовка с людьми в черном (омоновцами). Никто из толпы не наносил ударов неизвестным, наоборот, говорит Надежда, — это они били людей. <…> Степанцова говорит, что никого не била: у нее сползла сумка с правого плеча, и пришлось совершить движение, чтобы удержать сумку, — именно это действие следствие посчитало"ударом".
Только 10 ноября Степанцову вызвали в Следственный комитет и тогда она узнала, что проходит по уголовному делу.
После допроса Надежды Степанцовой в суде объявили перерыв.
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Пятеро обвиняемых, 11 потерпевших милиционеров. В Гродно - очередной суд по насилию над милицией на акции
12 января в суде Ленинского района Гродно начался новый уголовный судебный процесс. На скамье подсудимых 5 человек - братья Владимир и Юрий Седеневские, Александр...
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