«И до сих пор не вернули». Еще несколько белорусов рассказали, как у них изъяли ноутбуки на границе

Источник материала: Tut.by

Вчера на портале был опубликован материал о том, что у минчанина, который возвращался из Украины в Беларусь, на границе изъяли ноутбук. Технику, пояснили мужчине, «нужно проверить на предмет экстремистской деятельности». После этого в редакцию написали еще несколько человек, столкнувшихся с похожей ситуацией.



Фото: БелаПАН

Павел Бобров работает в IT и живет в Гомеле. 15 ноября он с девушкой возвращался из Египта в Беларусь. Маршрут был таким: сначала приземлились в украинском аэропорту в Борисполе, а дальше на трансфере домой. Ехали через пункт пропуска «Новая Гута».

— Когда пограничник просканировал мой паспорт, началось что-то непонятное. Сначала он что-то писал, потом попросил меня подождать, сказал: «Повисла система», — описывает ситуацию собеседник. — Минут через десять в помещение вошли несколько сотрудников. Они попросили взять вещи из автобуса и пройти на досмотр. Якобы есть какая-то программа, которая оценивает личность и риски, и она выбрала меня для более тщательной проверки. Отмечу, что все сотрудники вели себя очень корректно.

Проверку вещей, продолжает Павел, проводили уже таможенники. Гомельчанин, вспоминает, оказался единственным пассажиром маршрутки, кого так тщательно досматривали. С собой, перечисляет, у него была одежда, ноутбук, сувениры, табак для кальяна и алкоголь из Duty Free.

— Статуэтки и магнитики провозить запретили, пояснили, что они не являются вещами личного пользования. Алкоголя у меня было три литра, поэтому одну бутылку пришлось выбросить, — рассказывает собеседник. — А еще оказалось, что табака я везу чуть больше нормы. На меня составили два постановления. Одно — за незаконное перемещение, второе — за то, что не указал информацию про табак в декларации. 1 декабря у меня был суд — назначили штраф в одну базовую и конфискацию «перевеса». Еще один штраф в пять базовых я оплатил на месте.

Кроме того, говорит Павел, его попросили сдать ноутбук на экспертизу.

— Еще в самом начале, когда сотрудники только увидели мои вещи, предупредили: с вероятностью 95 процентов ноутбук у меня изымут. Якобы для проверки на наличие экстремистских материалов, — говорит Павел. — Почему они решили это сделать, я не уточнял. Мне показалось, это из-за того, что 9 августа я был задержан по ст. 23.34 КоАП. Мне дали семь суток.

— Почему вы решили, что изъятие ноутбука как-то связано со ст. 23.34 КоАП (в ГТК поясняют, что эти моменты никак не связаны. — Прим. TUT.BY)?

— От одного сотрудника таможни прозвучало: «Вы же все понимаете», а второй интересовался, ходил ли я летом «гулять».

Срок экспертизы, предупредили Павла, займет до 20 дней. По словам молодого человека, «в его ноутбуке нет ничего незаконного», но на всякий случай на время проверки он решил пожить за пределами страны.

— 6 декабря экспертиза должна была закончиться, но свой ноутбук я до сих пор не получил, — говорит Павел. — Сначала, когда я звонил в «Новую Гуту», мне поясняли, что эксперт в отпуске, потом — на больничном. С этого понедельника, сказали, он уже вышел на работу и в ближайшее время должен все проверить.

До сих пор не знает судьбу своего ноутбука и еще один наш читатель. По его просьбе мы не указываем его имя. Отметим лишь, что осенью его также задерживали по ст. 23.34 КоАП. Отсидев на сутках, он с семьей поехал отдыхать в Украину. На обратном пути, вспоминает, их машину тщательно проверили и изъяли ноутбук для экспертизы. Причем, чья это техника — его или жены, говорит собеседник, не уточняли.

— Мы с мужем оба привлекались по ст. 23.34 КоАП. Меня не задерживали, а он провел десять дней на «сутках», — написала TUT.BY читательница Стефания. — 6 декабря мы на машине возвращались из Одессы через «Новую Гуту». В итоге на границе мы провели три часа и у нас изъяли ноутбуки.

В решении о назначении таможенной экспертизы, которое Стефания прислала в редакцию, написано: областная экспертная комиссия по оценке информационной продукции должна проверить «на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма».

«Я стал возражать, но мне пояснили, что это обычная процедура, не стоит волноваться»

А вот по словам минчанина Альгерда Костяна, на него протокол по ст. 23.34 КоАП не составляли. В августе, говорит, он отдыхал у бабушки в Столбцах. 11-го его задержали, но так как молодому человеку на тот момент было 17 лет, уже через час его передали бабушке.



Фото: TUT.BY

— В октябре моим родителям звонили из милиции, просили, чтобы я пришел на беседу, но я не смог. Я учусь в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и на тот момент был в Украине, — рассказывает студент и вспоминает события 8 ноября. — В этот день я на автобусе возвращался в Беларусь через пункт пропуска «Новая Гута». Проверив мой паспорт, пограничник сказал: «Ожидайте», затем меня пригласили на таможенный контроль. Здесь посмотрели все мои вещи, конспекты.

Ничего противозаконного, говорит молодой человек, таможенники не обнаружили. Тогда Альгерд уточнил: «Я свободен?», на что его снова попросили подождать, а затем предупредили: специалисты должны изъять его ноутбук на экспертизу.

— Я стал возражать, но мне пояснили, что это обычная процедура, не стоит волноваться. Технику изымут на 20 дней и проверят, чтобы в ней не было незаконных файлов, — отвечает собеседник. — Меня удивило, что из всех пассажиров автобуса такую тщательную проверку пришлось пройти только мне. Мне пояснили, что людей досматривают выборочно и я попал в эту выборку.

Спустя 20 дней, продолжает Альгерд, информации о своем ноутбуке он не получил. Тогда молодой человек связался со специалистом, который передает ноутбуки эксперту. Последний раз студент интересовался ситуацией со своей техникой 4 января. Эксперт, говорит, на тот момент был на больничном, а ноутбук не проверен.

Напомним, вчера в Таможенном комитете TUT.BY пояснили, что ситуации, когда у человека на границе могут изъять ноутбук для проверки, и то, задерживали его по ст. 23.34 КоАП или нет, не связаны. При этом в ГТК отметили: специалисты «констатируют увеличение количества попыток перемещения запрещенных и ограниченных к перемещению товаров».

— С учетом сложившейся ситуации на основании использования системы управления рисками ввозимые в страну товары таможенные органы направляют на соответствующую проверку. В случае выявления признаков нарушения законодательства дается соответствующая правовая оценка, в ином случае товары в установленные сроки возвращаются владельцам, — поясняли в ГТК. — Имеет место и направление перемещаемых товаров на экспертизу, в том числе для подтверждения их стоимости и качества, заявленных владельцем. Данные подходы соответствуют нормам международного права и национального законодательства о таможенном регулировании.

Пока готовился материал, Павел Бобров получил ответ на электронное обращение, которое отправлял в Гомельский облисполком по поводу затянувшейся проверки ноутбука. В нем написано, что «в соответствии с Положением об областной экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма […] срок экспертизы может составлять 50 дней».

12 января, сообщили ему специалисты, ноутбук молодого человека будет направлен в Гомельскую таможню.