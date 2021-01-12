ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Клуб "Моржи столицы" открыл купальный сезон-2021

12.01.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Терапия ледяной водой. Минские моржи открыли зимний купальный сезон 2021. Несколько десятков любителей закаляться в полынье традиционно собираются около водных артерий столицы. Среди участников клуба - люди разных профессий и возрастов - те, кто давно занимается зимним плаванием, а также новички, которые решились нырнуть в полынью впервые.

В клубе "Моржи столицы" - около сотни человек. Самым юным участникам - всего 5 лет, самым старшим - более 70. Число любителей зимнего плавания постоянно увеличивается. Во время ледяной терапии нельзя забывать и о безопасности. Рядом всегда дежурят спасатели и врачи.

Впереди - особый ритуал - Крещенское погружение. Поэтому идет активная подготовка. По прогнозам, в это воскресенье на Цнянском водохранилище соберутся несколько сотен человек. В программе - соревнования пловцов и, конечно, погружение в полынью.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Терапия ледяной водой. Минские моржи открыли зимний купальный сезон 2021. Несколько десятков любителей закаляться в полынье традиционно собираются около водных...
 
Новости дня
Новости общества
 
Перспективы развития столичного города-спутника Смолевичи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by