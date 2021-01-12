Источник материала: БT

Терапия ледяной водой. Минские моржи открыли зимний купальный сезон 2021. Несколько десятков любителей закаляться в полынье традиционно собираются около водных артерий столицы. Среди участников клуба - люди разных профессий и возрастов - те, кто давно занимается зимним плаванием, а также новички, которые решились нырнуть в полынью впервые.

В клубе "Моржи столицы" - около сотни человек. Самым юным участникам - всего 5 лет, самым старшим - более 70. Число любителей зимнего плавания постоянно увеличивается. Во время ледяной терапии нельзя забывать и о безопасности. Рядом всегда дежурят спасатели и врачи.

Впереди - особый ритуал - Крещенское погружение. Поэтому идет активная подготовка. По прогнозам, в это воскресенье на Цнянском водохранилище соберутся несколько сотен человек. В программе - соревнования пловцов и, конечно, погружение в полынью.