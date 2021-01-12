Источник материала: БT

Более 800 тысяч ребят со всех уголков страны приняли участие в благотворительной акции "Наши дети". Из них 15 тысяч - на республиканском уровне. Итоги марафона добрых дел сегодня озвучили представители Минобразования. Традиционно на протяжении месяца руководители госорганов и предприятий, активисты общественных объединений дарили праздник и помогали осуществиться заветным мечтам. Кроме сладких подарков, дети получили бытовую технику, планшеты, спортивное оборудование и тренажеры. К слову, это не только помощь в рамках акции, многие организации взяли шефство над детскими домами и приютами и будут помогать в течение всего года.

Елена Симакова, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси: "В этом году около 100 организаций присоединились к проведению акции. Непосредственно с Министерством образования сотрудничали более 70 организаций, которые перечислили средства, которые в ближайшее время будут направлены на приобретение спортивного оборудования для учреждений образований, находящихся в сельской местности. Акция традиционно пользуется большой популярностью среди не только государственных органов и организаций, предприятий различных форм собственности, общественных организаций, но и просто граждан".

Почти 2 с половиной тысячи ребят посетили главное событие акции - президентскую елку во Дворце Республики. К слову, акция "Наши дети" прошла уже в 25-й раз. В этом году с соблюдением эпидемиологического режима, а некоторые ребята могли онлайн присоединиться к новогодним мероприятиям.