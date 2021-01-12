В Могилеве собираются заливать большие катки на стадионах и хоккейные коробки

Источник материала: Tut.by

В Могилеве начали заливать катки, пишет «Веснік Магілёва». Планируется, что в итоге будут работать 23 ледовые площадки, 20 хоккейных коробок, 11 пунктов проката спортивного инвентаря.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Этой зимой в Могилеве планируют залить три больших катка: на стадионах «Спартак» и «Торпедо», а также на «Космос-корте» в Печерском лесопарке. Для этого устоялась подходящая погода: выпало достаточно снега, чтобы сделать «подушку» под уличные катки, стоят морозы, которые, по предварительному прогнозу, продлятся еще долго.

Готовят также лыжные трассы. Слаломная и тюбинговая уже работают возле Печерского лесопарка.