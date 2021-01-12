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В Могилеве собираются заливать большие катки на стадионах и хоккейные коробки
12.01.2021 21:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве начали заливать катки,
Этой зимой в Могилеве планируют залить три больших катка: на стадионах «Спартак» и «Торпедо», а также на «Космос-корте» в Печерском лесопарке. Для этого устоялась подходящая погода: выпало достаточно снега, чтобы сделать «подушку» под уличные катки, стоят морозы, которые, по предварительному прогнозу, продлятся еще долго.
Готовят также лыжные трассы. Слаломная и тюбинговая уже работают возле Печерского лесопарка.
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Будут работать 23 ледовые площадки, 20 хоккейных коробок, 11 пунктов проката спортивного инвентаря.
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