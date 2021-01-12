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"Чырвоная ружа" онлайн в подарок к юбилею маэстро

Белорусский государственный ансамбль "Песняры" продолжает дело народного артиста СССР и Беларуси уже в новых формах. 18 лет выходят к публике без маэстро.

В 80-й день рождения Владимира Мулявина его хиты звучат живьем на просторах глобальной Сети.продолжает дело народного артиста СССР и Беларуси уже в новых формах. 18 лет выходят к публике без маэстро.









К юбилею маэстро готовят альбом. Премьера уже в следующем месяце

Он познакомил весь мир с белорусской культурой, при этом белорусом был только в душе . Владимир Мулявин родился в Свердловске, нынешнем Екатеринбурге. В . Владимир Мулявин родился в Свердловске, нынешнем Екатеринбурге. В Минск попал по приглашению - предложили позицию в Белгосфилармонии. И здесь он не чувствовал себя чужим. Наоборот проникся местным колоритом. Взялся за изучение белорусского языка, чтобы работать с народной песней. Впоследствии основал ансамбль "Песняры". ВИА выделялся тем, что исполнял белорусские народные песни в современной интерпретации.









Еще ни одному белорусскому коллективу не удалось превзойти их успех

В биографии гения было место не только овациям восторженной публики и высоким наградам

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня легендарному Владимиру Мулявину исполнилось бы 80 лет Сегодня мы вспоминаем и легендарного Владимира Мулявина. В этот день ему исполнилось бы 80 лет. Народный артист Советского Союза и Беларуси создал ВИА, который...

Сегодня мы вспоминаем и легендарного Владимира Мулявина. В этот день ему исполнилось бы 80 лет. Народный артист Советского Союза и Беларуси создал ВИА, который гремел на весь мир и собирал тысячные залы. "Песняры" стали настоящим белорусским брендом, а песни Мулявина до сих пор проникают в самое сердце, их любят и ценят поклонники. Сегодня они звучат на новый лад с различных площадок. О дне рождении белорусского песняра -Это 12 новых композиций современных авторов, но каждая из них написана в фирменной мулявинской музыкальной стилистике. Вдохновляются наследием - на своей музыкальной базе организовали выставку фото и виниловых пластинок разных эпох коллектива. Столичная студия "Песняров" проектировалась и строилась при участии Мулявина. Правда, музыкант так и не успел здесь поработать. В память о Владимире Георгиевиче хранят вот это синтезатор, который звучал на концертах с его участием. По тем временам самая настоящая экзотика. На таком играла группа Pink Floyd.Коллектив под руководством Мулявина бил рекорды по тиражам пластинок в СССР. Они стали первым советским ВИА, который провел гастроли в США. Песняроведы даже посчитали - им аплодировали в 56 странах. "Касіў Ясь канюшыну", "Вологда", "Калядачкі", "Беловежская пуща", "Александрина" - это уже золотой музыкальный фонд, песни вне времени и эпохи.За пределами сцены - сердечные драмы, творческие споры и разногласия в коллективе. А затем авария, которая забрала жизнь музыканта, и, казалось, могла поставить точку на деятельности коллектива. Но несмотря на все испытания, представители разных поколений ансамбля, родные, близкие каждый год встречаются в этот день, чтобы отдать дань памяти композитору. Сегодня место встречи бульвар имени маэстро. Несли цветы к памятнику под знаменитую "Молитву". Проникновенное исполнение Мулявина до сих пор в сердцах публики, которая окрестила песню духовным гимном Беларуси.