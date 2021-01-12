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Сегодня легендарному Владимиру Мулявину исполнилось бы 80 лет
12.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня мы вспоминаем и легендарного Владимира Мулявина. В этот день ему исполнилось бы 80 лет. Народный артист Советского Союза и Беларуси создал ВИА, который гремел на весь мир и собирал тысячные залы. "Песняры" стали настоящим белорусским брендом, а песни Мулявина до сих пор проникают в самое сердце, их любят и ценят поклонники. Сегодня они звучат на новый лад с различных площадок. О дне рождении белорусского песняра - Инна Пилевич.
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В 80-й день рождения Владимира Мулявина его хиты звучат живьем на просторах глобальной Сети.
Роман Козырев, художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля "Песняры": "Его уникальность, конечно же, в его таланте, таланте музыканта, который увидел в белорусском фольклоре не просто фольклорную часть. А он соединил это с рок-музыкой, с популярной музыкой, с эстрадной песней".
К юбилею маэстро готовят альбом. Премьера уже в следующем месяцеЭто 12 новых композиций современных авторов, но каждая из них написана в фирменной мулявинской музыкальной стилистике. Вдохновляются наследием - на своей музыкальной базе организовали выставку фото и виниловых пластинок разных эпох коллектива. Столичная студия "Песняров" проектировалась и строилась при участии Мулявина. Правда, музыкант так и не успел здесь поработать. В память о Владимире Георгиевиче хранят вот это синтезатор, который звучал на концертах с его участием. По тем временам самая настоящая экзотика. На таком играла группа Pink Floyd.
Еще ни одному белорусскому коллективу не удалось превзойти их успехКоллектив под руководством Мулявина бил рекорды по тиражам пластинок в СССР. Они стали первым советским ВИА, который провел гастроли в США. Песняроведы даже посчитали - им аплодировали в 56 странах. "Касіў Ясь канюшыну", "Вологда", "Калядачкі", "Беловежская пуща", "Александрина" - это уже золотой музыкальный фонд, песни вне времени и эпохи.
В биографии гения было место не только овациям восторженной публики и высоким наградамЗа пределами сцены - сердечные драмы, творческие споры и разногласия в коллективе. А затем авария, которая забрала жизнь музыканта, и, казалось, могла поставить точку на деятельности коллектива. Но несмотря на все испытания, представители разных поколений ансамбля, родные, близкие каждый год встречаются в этот день, чтобы отдать дань памяти композитору. Сегодня место встречи бульвар имени маэстро. Несли цветы к памятнику под знаменитую "Молитву". Проникновенное исполнение Мулявина до сих пор в сердцах публики, которая окрестила песню духовным гимном Беларуси.
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Сегодня мы вспоминаем и легендарного Владимира Мулявина. В этот день ему исполнилось бы 80 лет. Народный артист Советского Союза и Беларуси создал ВИА, который...
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