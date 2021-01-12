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Сегодня легендарному Владимиру Мулявину исполнилось бы 80 лет

12.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня мы вспоминаем и легендарного  Владимира Мулявина. В этот день ему исполнилось бы 80 лет. Народный артист Советского Союза и Беларуси  создал ВИА, который гремел на весь мир и собирал тысячные залы. "Песняры"  стали настоящим белорусским брендом, а песни Мулявина до сих пор проникают в самое сердце, их любят и ценят поклонники. Сегодня они звучат на новый лад с различных площадок. О дне рождении белорусского песняра - Инна Пилевич.

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В 80-й день рождения Владимира Мулявина его хиты звучат живьем на просторах глобальной Сети. Белорусский государственный ансамбль "Песняры" продолжает дело народного артиста СССР и Беларуси уже в новых формах. 18 лет выходят к публике без маэстро.

Сегодня легендарному Владимиру Мулявину исполнилось бы 80 лет

Роман Козырев, художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля "Песняры": "Его уникальность, конечно же, в его таланте, таланте музыканта, который увидел в белорусском фольклоре не просто фольклорную часть. А он соединил это с рок-музыкой, с популярной музыкой, с эстрадной песней". 

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Это 12 новых композиций современных авторов, но каждая из них написана в фирменной мулявинской музыкальной стилистике. Вдохновляются наследием - на своей музыкальной базе организовали выставку фото и виниловых пластинок разных эпох коллектива. Столичная студия "Песняров" проектировалась и строилась при участии Мулявина. Правда, музыкант так и не успел здесь поработать. В память о Владимире Георгиевиче хранят вот это синтезатор, который звучал на концертах с его участием. По тем временам самая настоящая экзотика. На таком играла группа Pink Floyd. 
Он познакомил весь мир с белорусской культурой, при этом белорусом был только в душе. Владимир Мулявин родился в Свердловске, нынешнем Екатеринбурге. В Минск попал по приглашению - предложили позицию в Белгосфилармонии. И здесь он не чувствовал себя чужим. Наоборот проникся местным колоритом. Взялся за изучение белорусского языка, чтобы работать с народной песней. Впоследствии основал ансамбль "Песняры". ВИА выделялся тем, что исполнял белорусские народные песни в современной интерпретации.

Сегодня легендарному Владимиру Мулявину исполнилось бы 80 лет

Еще ни одному белорусскому коллективу не удалось превзойти их успех

Коллектив под руководством Мулявина бил рекорды по тиражам пластинок в СССР. Они стали первым советским ВИА, который провел гастроли в США. Песняроведы даже посчитали - им аплодировали в 56 странах. "Касіў Ясь канюшыну", "Вологда", "Калядачкі", "Беловежская пуща", "Александрина" - это уже золотой музыкальный фонд, песни вне времени и эпохи. 

В биографии гения было место не только овациям восторженной публики и высоким наградам 

За пределами сцены - сердечные драмы, творческие споры и разногласия в коллективе. А затем  авария, которая забрала жизнь музыканта, и, казалось, могла поставить точку на деятельности коллектива. Но несмотря на все испытания, представители разных поколений ансамбля, родные, близкие каждый год встречаются в этот день, чтобы отдать дань памяти композитору. Сегодня место встречи бульвар имени маэстро. Несли цветы к памятнику под знаменитую "Молитву". Проникновенное исполнение Мулявина до сих пор в сердцах публики, которая окрестила песню духовным гимном Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня мы вспоминаем и легендарного  Владимира Мулявина. В этот день ему исполнилось бы 80 лет. Народный артист Советского Союза и Беларуси  создал ВИА, который...
 
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