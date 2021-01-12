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За плечами - учеба в БГСХА, педуниверситет

Но и предположить не мог, что однажды вернется на малую родину. В свои 32 Ильдар Степанов возглавил родной сельсовет. Филатовский сельсовет - самый отдаленный от райцентра и один из самых крупных. 31 деревня и почти 1,5 тысячи жителей. И каждому нужна поддержка.Ильдар Степанов - самый молодой председатель сельсовета в Могилевской области. Только сейчас понял, насколько непростую, но интересную профессию выбрал. Всего полгода на службе, а местные жители к нему уже как к родному.











Бывший молодежный лидер района начал с поиска общего языка с местными активистами

И они поддержали. Желанием сделать родные края лучше вместе, общими силами. А недавно в местное озеро запустили карасей, рассказывает староста деревни. Да и вообще место отдыха тут задумали сельчане. Поддержка будет, заверил молодой руководитель.С приходом молодого руководителя деревни в округе будто ожили. Сейчас коммунальщики помогают избавиться от ветхих деревьев, ветвей. Впервые за долгое время и электросети обновляются. В помощи никто не отказывает. В том числе и местные фермеры, помогают техникой.

















Не раз автолавки из снега вытаскивали.Приходится и руками поработать, говорит молодой председатель сельсовета. Но ведь это для своих же сельчан. В прошлом году восстановили памятник погибшим партизанам в деревне Большие Каскевичи. В планах - еще 10 воинских захоронений. "Хороший знак, - говорит Ильдар Степанов, - в середине января в небе стая лебедей. Значит - все получится".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ильдар Степанов - самый молодой председатель сельсовета в Могилевской области Главное в развитии Беларуси - это сами люди. Те, о которых говорят: они на своем месте. Это относится и к герою нашего следующего сюжета. В прошлом - молодежный лидер...

Главное в развитии Беларуси - это сами люди. Те, о которых говорят: они на своем месте. Это относится и к герою нашего следующего сюжета. В прошлом - молодежный лидер Круглянского района. А теперь под его руководством несколько десятков деревень и работа всех служб на селе. О самом молодом в Могилевской области председателе сельсовета -