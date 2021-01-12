Не стало Митрополита Филарета

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Восстановление сакральных святынь нации - дело, которым почетный Экзарх Беларуси Филарет занимался более 40 лет, все время, которое он служил на Минской, затем Белорусской кафедре. Последний памятник - Туровский крест. За месяц до ухода Митрополит сделал свой вклад - в воссозданный крест-мощевик вложил частичку Креста Господня.











Будущий патриарх родился в Москве в семье древнего купеческого рода

Слово крестной решило судьбу. Кирилл Вахромеев поступает в Московскую семинарию, затем в академию. На втором курсе принимает монашеский постриг с именем Филарет. Всецело отдает себя служению Богу. Ректор Духовной академии, глава различных епархий. Возглавлял он и отдел внешних церковных сношений, говоря светским языком, был церковным министром иностранных дел.

В 1978 Филарета назначают на Минскую кафедру

Филарету удалось сохранить Свято-Успенский монастырь в Жировичах

Восстанавливаются епархии . Впервые в истории начинается сотрудничество православной церкви и государства. Встречи Президента Беларуси и Митрополита Филарета становятся привычными. За возрождение и укрепление духовной жизни Беларуси владыка удостоен звания Героя Беларуси. Единственный из всех церковных иерархов. Филарет был одним из трех претендентов на патриарший престол, но взял самоотвод. Его закрытие означало, что был разлом тысячелетней традиции. Сегодня в стране действуют 35 мужских и женских обителей. В 1989 возрождается и Минская духовная семинария.. Впервые в истории начинается сотрудничество православной церкви и государства. Встречи Президента Беларуси и Митрополита Филарета становятся привычными. За возрождение и укрепление духовной жизни Беларуси владыка удостоен звания Героя Беларуси. Единственный из всех церковных иерархов. Филарет был одним из трех претендентов на патриарший престол, но взял самоотвод.













В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не стало Митрополита Филарета Сегодняшняя церемония награждения тех, кто делает нашу страну богаче духовно и нравственно, к сожалению, совпала с печальной новостью как для страны, так и всего...