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Не стало Митрополита Филарета

12.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодняшняя церемония награждения тех, кто делает нашу страну богаче духовно и нравственно, к сожалению, совпала с печальной новостью как для страны, так и всего православного мира. Не стало почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Митрополита Филарета. Ему было 85. Соболезнования всему белорусскому народу выразил Президент нашей страны  Александр Лукашенко. Мы потеряли Героя Беларуси, наставника и самого искреннего защитника, который до последнего часа молился за благополучие страны и нашего народа.
Митрополита Филарета недаром называли мерилом нравственности и совестью нации. Его архипастырское служение в Беларуси  совпало с эпохой становления независимого государства. "Нам повезло, что большую часть своей жизни он отдал белорусской земле, которую полюбил всей душой. Благодаря поддержке и отеческим советам владыки  мы вместе построили сильную суверенную страну, где все живут в мире, согласии и нет места религиозной вражде. Многолетняя дружба с Филаретом и огромное взаимное уважение стали мощной духовной опорой", - признается президент.

О самом любимом белорусами наставнике - Елена Бормотова.

Восстановление сакральных святынь нации - дело, которым почетный Экзарх Беларуси Филарет занимался более 40 лет, все время, которое он служил на Минской, затем Белорусской кафедре. Последний памятник - Туровский крест. За месяц до ухода Митрополит сделал свой вклад - в воссозданный крест-мощевик вложил частичку Креста Господня.

Не стало Митрополита Филарета


Будущий патриарх родился в Москве в семье древнего купеческого рода

Прадед митрополита занимался восстановлением храмов в Ярославле, за что и получил дворянство. Отец владыки преподавал в Гнесинке, музыкой занималась и мать. В семье было трое детей - старшая дочь Ольга, сын Александр (он умер в трехлетнем возрасте)  и младший сын Кирилл. Играть на виолончели он начал раньше, чем пошел в школу. 

Протоиерей Георгий Вахромеев,  настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке, племянник Митрополита Филарета: "Он прекрасно учился. Ему были открыты дороги в любой институт. Но его крестная мать  Мария Смирнова (это с бабушкиной линии фамилия Смирнова) ему дала Псалтырь и говорит, читай и будешь поступать в семинарию".

Слово крестной решило судьбу. Кирилл Вахромеев поступает в Московскую семинарию, затем в академию. На втором курсе принимает монашеский постриг с именем Филарет. Всецело отдает себя служению Богу. Ректор Духовной академии, глава различных епархий. Возглавлял он и отдел внешних церковных сношений, говоря светским языком, был церковным министром иностранных дел.
 
Не стало Митрополита Филарета


В 1978 Филарета назначают на Минскую кафедру

Тогда в городе действовало только два храма. Владыка оставляет все свои должности и всецело занимается возрождением духовной жизни Беларуси. Церковь Марии Магдалины - первая в республике, которую власти передали верующим. Интересно, что Митрополит Филарет добивался возвращения не только православных, но и католических храмов. Благодаря ему верующим вернули костел Девы Марии в Минске

Архиепископ Анте Йозич, апостольский нунций в Беларуси: "Открытость почившего Митрополита Филарета к диалогу весьма способствовала развитию и укреплению взаимопонимания братских отношений между Православной и Римско-католической церквями. Светлая память о почившем Владыке Филарете, без сомнения, сохранится не только в сердцах верных чад Белорусской православной церкви, но и останется на вечные времена в истории всего белорусского народа".

Не стало Митрополита Филарета


Филарету удалось сохранить Свято-Успенский монастырь в Жировичах

Его закрытие означало, что был разлом тысячелетней традиции. Сегодня в стране действуют 35 мужских и женских обителей. В 1989 возрождается и Минская духовная семинария. Восстанавливаются епархии. Впервые в истории начинается сотрудничество православной церкви и государства. Встречи Президента Беларуси и Митрополита Филарета становятся привычными. За возрождение и укрепление духовной жизни Беларуси владыка удостоен звания Героя Беларуси. Единственный из всех церковных иерархов. Филарет был одним из трех претендентов на патриарший престол, но взял самоотвод.

Не стало Митрополита Филарета

Прощание с экзархом начнется завтра в 16:00 в Свято-Духовом кафедральном соборе и продолжится до 6 часов вечера 14 января. Затем тело владыки перевезут в Успенский собор Жировичского монастыря. Похоронят Филарета в пятницу, 15 января, за Крестовоздвиженским храмом обители.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Сегодняшняя церемония награждения тех, кто делает нашу страну богаче духовно и нравственно, к сожалению, совпала с печальной новостью как для страны, так и всего...
 
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