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Не стало Митрополита Филарета
12.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодняшняя церемония награждения тех, кто делает нашу страну богаче духовно и нравственно, к сожалению, совпала с печальной новостью как для страны, так и всего православного мира. Не стало почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Митрополита Филарета.
Митрополита Филарета недаром называли мерилом нравственности и совестью нации. Его архипастырское служение в Беларуси совпало с эпохой становления независимого государства. "Нам повезло, что большую часть своей жизни он отдал белорусской земле, которую полюбил всей душой. Благодаря поддержке и отеческим советам владыки мы вместе построили сильную суверенную страну, где все живут в мире, согласии и нет места религиозной вражде. Многолетняя дружба с Филаретом и огромное взаимное уважение стали мощной духовной опорой", -
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Восстановление сакральных святынь нации - дело, которым почетный Экзарх Беларуси Филарет занимался более 40 лет, все время, которое он служил на Минской, затем Белорусской кафедре. Последний памятник - Туровский крест. За месяц до ухода Митрополит сделал свой вклад - в воссозданный крест-мощевик вложил частичку Креста Господня.
Будущий патриарх родился в Москве в семье древнего купеческого родаПрадед митрополита занимался восстановлением храмов в Ярославле, за что и получил дворянство. Отец владыки преподавал в Гнесинке, музыкой занималась и мать. В семье было трое детей - старшая дочь Ольга, сын Александр (он умер в трехлетнем возрасте) и младший сын Кирилл. Играть на виолончели он начал раньше, чем пошел в школу.
Протоиерей Георгий Вахромеев, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке, племянник Митрополита Филарета: "Он прекрасно учился. Ему были открыты дороги в любой институт. Но его крестная мать Мария Смирнова (это с бабушкиной линии фамилия Смирнова) ему дала Псалтырь и говорит, читай и будешь поступать в семинарию".
Слово крестной решило судьбу. Кирилл Вахромеев поступает в Московскую семинарию, затем в академию. На втором курсе принимает монашеский постриг с именем Филарет. Всецело отдает себя служению Богу. Ректор Духовной академии, глава различных епархий. Возглавлял он и отдел внешних церковных сношений, говоря светским языком, был церковным министром иностранных дел.
В 1978 Филарета назначают на Минскую кафедруТогда в городе действовало только два храма. Владыка оставляет все свои должности и всецело занимается возрождением духовной жизни Беларуси. Церковь Марии Магдалины - первая в республике, которую власти передали верующим. Интересно, что Митрополит Филарет добивался возвращения не только православных, но и католических храмов. Благодаря ему верующим вернули костел Девы Марии в Минске.
Архиепископ Анте Йозич, апостольский нунций в Беларуси: "Открытость почившего Митрополита Филарета к диалогу весьма способствовала развитию и укреплению взаимопонимания братских отношений между Православной и Римско-католической церквями. Светлая память о почившем Владыке Филарете, без сомнения, сохранится не только в сердцах верных чад Белорусской православной церкви, но и останется на вечные времена в истории всего белорусского народа".
Филарету удалось сохранить Свято-Успенский монастырь в Жировичах
Его закрытие означало, что был разлом тысячелетней традиции. Сегодня в стране действуют 35 мужских и женских обителей. В 1989 возрождается и Минская духовная семинария.
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Сегодняшняя церемония награждения тех, кто делает нашу страну богаче духовно и нравственно, к сожалению, совпала с печальной новостью как для страны, так и всего...
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