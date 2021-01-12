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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси уголовное законодательство претерпит изменения. Значимые моменты обсудим с Мариной Ленчевской В Беларуси уголовное законодательство претерпит изменения. Первый пакет поправок уже принят, одобрен парламентом и предположительно вступает в силу уже летом....

В Беларуси уголовное законодательство претерпит изменения. Первый пакет поправок уже принят, одобрен парламентом и предположительно вступает в силу уже летом. Сейчас идет активная работа над вторым пакетом.Ожидается, что именно он внесет наиболее важные изменения. Какие поправки уже приняты, и как Уголовный кодекс может измениться в будущем? Значимые моменты обсудим с гостем" -