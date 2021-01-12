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Телеверсия церемонии вручения премии президента "За духовное возрождение" сегодня после "Панорамы"

12.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белтелерадиокомпания покажет церемонию вручения премии президента "За духовное возрождение" уже совсем скоро. Телеверсию  зрители "Беларусь 1" увидят сегодня в вечернем эфире  сразу после "Панорамы".
 
 
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Белтелерадиокомпания покажет церемонию вручения премии президента "За духовное возрождение" уже совсем скоро. Телеверсию  зрители "Беларусь 1" увидят сегодня в...
 
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