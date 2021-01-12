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Президент на вручении премии "За духовное возрождение": За каждым достижением стоят трудолюбивые и честные люди

12.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За труд и добрые дела - по заслугам. Самые душевные награды, которые повелось вручать в рождественские дни, сегодня нашли обладателей. Премиями «За духовное возрождение» и специальными премиями деятелям культуры и искусства за минувший год  награждены 15 творческих коллективов и авторов. Победителей всегда чествует лично президент.

Это одна из самых красивых традиций, которой уже четверть века

И такая верность традиции говорит о приверженности государства  идеалам гуманизма и милосердия, высокой оценке вклада в культурное и духовное развитие нации, важности бескорыстного служения своей стране и ее людям. Лауреаты по итогам 2020-го - это мастера сцены, представители духовенства, архитекторы, социальные работники, медики. Все те, кто делает мир вокруг нас лучше и добрее. И их заслуги не могут остаться незамеченными!

Президент вручил премии "За духовное возрождение"

Высокой награды удостоен авторский коллектив архитекторов и литераторов за создание мемориала "Ола" в Светлогорском районе - на месте одноименной сожженной деревни в годы войны. За восстановление Туровского креста 12-13 веков  награждена команда художников, деятелей культуры и представителей Православной церкви. Отмечен за самоотверженный труд и гуманизм в период пандемии  коллектив Городской детской инфекционной больницы.


За вклад в укрепление духовных ценностей среди детей и молодежи  заслуженную премию получил священник Свято-Троицкой церкви в Несвижском районе протоиерей Олег Абрамович. Еще одна награда уезжает в Солигорский район. Она предназначена родителям-воспитателям детского дома семейного типа Андрею и Татьяне Баритоль. Труд каждого  пронизан духовностью и бескорыстной заботой о людях.
 

"Белорусский спортивный Олимп" покорился нашим коллегам  

Президент вручил премии "За духовное возрождение"

Наград удостоены и те, кому покорился "Белорусский спортивный Олимп"! Спецпремию вручают за заслуги в популяризации физкультуры и спорта. Приятно, что среди награжденных - наш коллега, руководитель отдела спортивных новостей АТН Николай Стуло. Это его глазами наш зритель наблюдал многие яркие победы атлетов вот уже два десятка лет!

 
Теги: Новости
 
 
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За труд и добрые дела - по заслугам. Самые душевные награды, которые повелось вручать в рождественские дни, сегодня нашли обладателей. Премиями «За духовное...
 
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