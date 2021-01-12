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Это одна из самых красивых традиций, которой уже четверть века

И такая верность традиции говорит о приверженности государства идеалам гуманизма и милосердия, высокой оценке вклада в культурное и духовное развитие нации, важности бескорыстного служения своей стране и ее людям. Лауреаты по итогам 2020-го - это мастера сцены, представители духовенства, архитекторы, социальные работники, медики. Все те, кто делает мир вокруг нас лучше и добрее. И их заслуги не могут остаться незамеченными!









за создание мемориала "Ола" в Светлогорском районе - на месте одноименной сожженной деревни в годы войны. За восстановление Туровского креста 12-13 веков награждена команда художников, деятелей культуры и представителей Православной церкви. Отмечен за самоотверженный труд и гуманизм в период пандемии коллектив Городской детской инфекционной больницы .

Высокой награды удостоен авторский коллектив архитекторов и литераторовв Светлогорском районе - на месте одноименной сожженной деревни в годы войны. За восстановление Туровского креста 12-13 веков награждена команда художников, деятелей культуры и представителей Православной церкви. Отмечен за самоотверженный труд и гуманизм в период пандемии









протоиерей Олег Абрамович . Еще одна награда уезжает в Солигорский район. Она предназначена родителям-воспитателям детского дома семейного типа Андрею и Татьяне Баритоль. Труд каждого пронизан духовностью и бескорыстной заботой о людях. За вклад в укрепление духовных ценностей среди детей и молодежи заслуженную премию получил священник Свято-Троицкой церкви в Несвижском районе. Еще одна награда уезжает в Солигорский район. Она предназначена родителям-воспитателям детского дома семейного типа Андрею и Татьяне Баритоль. Труд каждого пронизан духовностью и бескорыстной заботой о людях.

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