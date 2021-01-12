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Президент на вручении премии "За духовное возрождение": За каждым достижением стоят трудолюбивые и честные люди
12.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа труд и добрые дела - по заслугам. Самые душевные награды, которые повелось вручать в рождественские дни, сегодня нашли обладателей. Премиями «За духовное возрождение» и специальными премиями деятелям культуры и искусства за минувший год награждены 15 творческих коллективов и авторов. Победителей всегда чествует лично президент.
Это одна из самых красивых традиций, которой уже четверть века
И такая верность традиции говорит о приверженности государства идеалам гуманизма и милосердия, высокой оценке вклада в культурное и духовное развитие нации, важности бескорыстного служения своей стране и ее людям. Лауреаты по итогам 2020-го - это мастера сцены, представители духовенства, архитекторы, социальные работники, медики. Все те, кто делает мир вокруг нас лучше и добрее. И их заслуги не могут остаться незамеченными!
Высокой награды удостоен авторский коллектив архитекторов и литераторов
За вклад в укрепление духовных ценностей среди детей и молодежи заслуженную премию получил священник Свято-Троицкой церкви в Несвижском районе
"Белорусский спортивный Олимп" покорился нашим коллегам
Наград удостоены и те, кому покорился "Белорусский спортивный Олимп"! Спецпремию вручают за заслуги в популяризации физкультуры и спорта. Приятно, что среди награжденных - наш коллега, руководитель отдела спортивных новостей АТН
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Президент на вручении премии "За духовное возрождение": За каждым достижением стоят трудолюбивые и честные люди
За труд и добрые дела - по заслугам. Самые душевные награды, которые повелось вручать в рождественские дни, сегодня нашли обладателей. Премиями «За духовное...
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