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Прощание с Митрополитом Филаретом пройдет в Минске и Жировичах





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Федор Повный о Митрополите Филарете Почетный Патриарший Экзарх с нуля в 90-х возрождал веру и путь к храмам. "В эпоху Митрополита Филарета белорусы обрели духовные святыни, а Беларусь -...

Почетный Патриарший Экзарх с нуля в 90-х возрождал веру и путь к храмам. "В эпоху Митрополита Филарета белорусы обрели духовные святыни, а Беларусь - многоконфессиональность", - вспоминает священник Федор Повный. Он служил секретарем Митрополита Филарета на протяжении пяти лет.Прощание с почетным Патриаршим Экзархом начнется завтра в Свято-Духовом кафедральном соборе с 14 часов и продлиться до 6 вечера четверга. Похоронен Митрополит Филарет будет на территории Успенского Жировичского монастыря.