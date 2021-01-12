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Федор Повный о Митрополите Филарете
12.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПочетный Патриарший Экзарх с нуля в 90-х возрождал веру и путь к храмам. "В эпоху Митрополита Филарета белорусы обрели духовные святыни, а Беларусь - многоконфессиональность", - вспоминает священник Федор Повный. Он служил секретарем Митрополита Филарета на протяжении пяти лет.
Федор Повный, настоятель прихода храма-памятника в честь Всех Святых г. Минска: "Беларусь обрела своего небесного покровителя. Все самые сложные годы - перестроечные, 90-е, нулевые - владыка был с народом. Он отстраивал заново православную церковь в Беларуси, которая его стараниями стала Белорусским Экзархатом. Но главные всходы, которые он бережно выращивал в сердцах белорусов, - это вера во Христа. Не обрядовая, не показушная, а пламенная и истинная. Он привил тяготение к сотрудничеству, соработничеству, миру и согласию. В его эпоху государство и церковь стали отвечать на вызовы времени вместе. Католики, православные, иудеи и мусульмане нашли общие точки соприкосновения".
Прощание с Митрополитом Филаретом пройдет в Минске и Жировичах
Прощание с почетным Патриаршим Экзархом начнется завтра в Свято-Духовом кафедральном соборе с 14 часов и продлиться до 6 вечера четверга. Похоронен Митрополит Филарет будет на территории Успенского Жировичского монастыря.
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Почетный Патриарший Экзарх с нуля в 90-х возрождал веру и путь к храмам. "В эпоху Митрополита Филарета белорусы обрели духовные святыни, а Беларусь -...
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