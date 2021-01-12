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Президент выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Филарета

12.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Беларуси в связи со смертью митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что митрополит Филарет был человеком безграничной веры и мудрости.
"Нам повезло, что большую часть своей жизни он отдал белорусской земле, которую полюбил всей душой. Митрополита Филарета недаром называли мерилом нравственности и совестью нации. Его архипастырское служение в Беларуси совпало с эпохой становления независимого государства. Благодаря поддержке и отеческим советам владыки мы вместе построили сильную суверенную страну, где все живут в мире, согласии и нет места религиозной вражде. Наша многолетняя дружба и огромное взаимное уважение стали для меня мощной духовной опорой. Мы потеряли Героя Беларуси, наставника и самого искреннего защитника, который до последнего своего часа молился за благополучие этой страны и ее народа", - говорится в соболезновании.
Глава государства подчеркнул, что светлая память о митрополите Филарете навсегда сохранится в сердцах людей и летописи Беларуси.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Беларуси в связи со смертью митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея...
 
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