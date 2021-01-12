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Во Дворце Республики проходит церемония вручения премий "За духовное возрождение"

12.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Во Дворце Республики начинается торжественная церемония вручения премий "За духовное возрождение" и спецпремий деятелям культуры и искусства. За минувший год ими награждены 15 творческих коллективов и авторов. Победителей всегда приветствует лично президент. Этой красивой традиции уже четверть века. Лауреаты по итогам 2020 - это мастера сцены, представители духовенства, архитекторы, социальные работники, медики. Все те, кто делает мир вокруг нас лучше и добрее. И их заслуги не могут остаться незамеченными.

 
 
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Во Дворце Республики начинается торжественная церемония вручения премий "За духовное возрождение" и спецпремий деятелям культуры и искусства. За минувший год ими...
 
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