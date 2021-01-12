Тихановский: если протесты затухнут, Беларусь превратится в ГУЛАГ

Блогер Сергей Тихановский, который находится в заключении восьмой месяц, в письме журналисту TUT.BY рассказал об условиях содержания, об Александре Лукашенко и встрече с ним в СИЗО КГБ в октябре минувшего года.

Письмо было написано 24 декабря, но пришло 6 января. Тихановский поздравил всех неравнодушных белорусов с Новым годом и Рождеством и поблагодарил за поддержку. Портал опубликовал письмо.

По его словам, условия содержания в Жодино «сносные», намного лучше, чем в тюрьме на Володарского. Он сидит в камере один, смотрит БТ, ОНТ, СТВ. Остальное х как у других заключенных.

О белорусских женщинах

Тихановский отметил, что 2020 год был интересным и невероятным, в 2020 году он начал гордиться тем, что он белорус. По его словам, тысячи белорусов со всего мира, которые писали ему в тюрьму, «тоже стали гордиться и перезнакомились между собой».

Блогер признался, что недооценивал наших женщин. По его мнению, они способны на многое и должны в будущем занимать руководящие посты. Он не ожидал и от своей жены, Светланы, такой смелости, силы и борьбы.

«Она - пример для многих женщин и для многих мужчин в Беларуси и за рубежом», - пишет Сергей.

О встрече в СИЗО КГБ

Тихановский написал свои впечатления об этой встрече, об Александре Лукашенко.

«Вы даже не можете себе представить, на что он способен. Он лично командует по выходным задержаниями на протестах (выборы — не исключение). Он даже прослушивает мои разговоры с адвокатом в СИЗО, нарушая адвокатскую тайну. Он трижды [на встрече] назвал меня будущим президентом и при этом смотрел на Виктора Бабарико, чтобы воздействовать на него и внести раскол.

Он прямо сказал, что политика - грязное дело, что, идя в политику, вы должны были быть готовы, что вам могут подкинуть деньги, устроить провокацию, как в Гродно, или посадить в тюрьму.

Он прямо сказал, что в его власти, сидеть нам или нет. Что те, кто будет «сотрудничать», выйдут. Сказал, что двое выйдут уже завтра (активист штаба Бабарико Юрий Воскресенский и директор PandaDoc Дмитрий Рабцевич вышли на свободу 11 октября, на следующий день после встречи в СИЗО КГБ. — Прим.TUT.BY).

Он сказал, что хотел выпустить меня после выборов и выкинуть со Светой за границу, но, прослушав мою беседу с адвокатом в СИЗО, где я говорил о том, что нельзя прощать и обязательно нужно привлечь к ответу семью диктатора, «депутатов» и «прикорытников», он посадил меня в карцер.

Никаких переговоров он ни с кем вести никогда не будет. Власть - гарантия его безопасности. А закона в стране нет, есть только его воля. И, как он сказал, он будет защищать ее всеми доступными ему средствами. И, самое смешное, что так было всегда. Но не было так массово, так как не было таких массовых протестов. Он не остановится ни перед чем, даже не сомневайтесь», - пишет Сергей Тихановский.

Блогер считает, что продолжительные мирные протесты в долгосрочной перспективе более выигрышны для Беларуси.

«Это Революция Человечности, Гражданского сознания, Справедливости. Так формируется нация, гражданское общество, нами восхищается весь мир. Быстрая победа лишила бы Беларусь всего этого. Конечно, сидя в тюрьме, хочется победить быстрее. Если протесты затухнут, он сделает из нашей страны концентрационный лагерь. ГУЛАГ. Даже не сомневайтесь в этом. А жизнь заключенных превратится в настоящий ад. Никто, кроме самих белорусов, не принесет Беларуси свободу! У нас есть все шансы стать свободной страной, примером для многих!» - подытожил Сергей Тихановский.

Напомним, блогер Сергей Тихановский намеревался баллотироваться в президенты на выборах, но был задержан вечером 29 мая во время проведения пикета в Гродно.