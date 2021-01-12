|
Закон "О совместном домовладении" в новой редакции
13.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси определили дополнительные механизмы управления имуществом совместного домовладения. Закон в целом сохраняет подходы к регулированию, но при этом содержит дополнительные механизмы и гарантии. Подробности узнаем у нашего эксперта. В гостях начальник юридического управления Госкомимущества Елена Михайловская (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси определили дополнительные механизмы управления имуществом совместного домовладения. Закон в целом сохраняет подходы к регулированию, но при этом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)