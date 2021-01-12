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"Великий камень" расширяет производственные площадки и жилые комплексы

13.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Инновационных производств станет больше. В этом уверены в "Великом камне". Здесь рассчитывают, что индустриальный парк в этом году пополнится как минимум на 17 новых резидентов. Один из глобальных проектов - мультимодальный железнодорожный терминал с участием Германии, Китая, Беларуси и Швейцарии. Его  начнут строить в 2021 году. И по сути это станет стартом второй очереди освоения территории парка. В планах также строительство очередного жилого комплекса и второй подстанции.  

Сегодня огромная территория в Смолевичском районе становится умным городом с производствами завтрашнего дня и  комфортными условиями для жизни. Подробнее о работе технокластера наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у руководства индустриального парка. 

"Великий камень" сегодня  - это 68 резидентов. Планировали по итогам прошлого года, что будет 75, но снижение деловой активности и переход переговоров в онлайн, конечно, сказались и на динамике подписания  инвестпроектов.  Появилось 13 новых проектов.  Глава администрации «Великого камня» заверяет: проекты перспективные и системообразующие. Строительство мультимодального терминала из этого числа.  Четкая логистика с Запада на Восток ценится бизнесом. 

Ставку в парке делают и на электротранспорт. Сегодня он набирает  большую популярность в мире. Кстати, первый проект в парке был именно по сборке суперконденсаторов для наших электробусов. Сегодня в электролинейке  и производство с капиталом из Швейцарии,  выпускают бесконтактные троллейбусы. Все это на экспорт. Заказ на этот год для Австралии - уже 60 машин. Ждет "Великий камень" и прихода  инвесторов из Великобритании для сотрудничества с Белкоммунмашем, а также активной работы инновационного центра. Он открылся под занавес года.  Инновационные стартапы  будут поддерживать финансового вплоть до выпуска первых образцов продукции.

Эффективность работы руководство парка оценивает и по тому, сколько компаний  начали  работать с  запуском линий. Так вот 27 резидентов уже выпускают продукцию. Пример Fast Gear - сверхсильные коробки передач, этого в Беларуси никто раньше не делал. ZOOMLION - сборка кранов на шасси МАЗ. Словом, появляются новые производства и выстраивается логическая цепочка  для нашего машиностроения. 

 
 
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Инновационных производств станет больше. В этом уверены в "Великом камне". Здесь рассчитывают, что индустриальный парк в этом году пополнится как минимум на 17 новых...
 
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