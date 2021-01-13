Декан гомельского вуза, который не хотел наказывать студентов за акции и лишился должности, ушел университета

Источник материала: Tut.by

Экс-декан Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого Владимир Лукьяненко, который лишился должности после того, как отказался выносить дисциплинарные взыскания участвовавшим в акциях протестов студентам, теперь и вовсе ушел из вуза. Об этом TUT.BY сообщили студенты университета.



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— Не работает с 28 декабря. Дождался сессии, не хотел нас бросать, а когда мы сдали все экзамены, уволился, — рассказывают подробности студенты.

Сам Владимир подтвердил TUT.BY этот факт. Он рассказал, что ушел не просто из университета, а из системы образования.

Кандидат физико-математических наук, доцент Владимир Лукьяненко в ГГТУ им П. О. Сухого проработал почти 10 лет. Шесть из них был заместителем декана факультета автоматизированных и информационных систем. Затем стал деканом, но через семь месяцев этой должности лишился.

Как ранее рассказывал TUT.BY Лукьяненко, администрации университета пришло письмо от властей с просьбой провести профилактическую работу со студентами и преподавателями, которые ранее привлекались к административной ответственности по статье 23.34 КоАП. К письму прилагалось два списка. Один — с фамилиями семи студентов и магистрантов (четверо из них учились на факультете Владимира Лукьяненко), второй — с фамилиями сотрудников и преподавателей вуза.

С письмом Лукьяненко ознакомили под подпись, а устно, рассказывал он, попросили вынести студентам из списка замечание или выговор. Владимир отказался. Через несколько дней он уже писал заявление о переводе с должности декана в доценты кафедры. А в конце декабря еще одно — об увольнении из университета.