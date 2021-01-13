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В Витебске в здании облисполкома открывается новый ресторан

13.01.2021 07:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске в здании облисполкома 13 января в 11.00 откроется ресторан быстрого обслуживания «У Ганны». Гостей поздравит Дед Мороз, всех ждут сюрпризы и сувениры от Витебской бройлерной птицефабрики, сообщили TUT.BY на предприятии.

Ресторан быстрого питания находится в бывшем кафе «Белая Русь».

— Нового хозяина — Витебскую бройлерную птицефабрику — и новое название это заведение приобрело по инициативе облисполкома. В этом году птицефабрика также планирует открыть мини-маркет и кафетерий, — сообщили на предприятии.

В ресторане быстрого обслуживания предлагают два вида комплексных обедов, кофе,
свежую выпечку, продукцию от «Ганны».

Ресторан работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 по адресу: улица Гоголя, 6/3 (вход со стороны улицы «Правды»).

 
Теги: Витебск
 
 
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Нового хозяина - Витебскую бройлерную птицефабрику - и новое название это заведение приобрело по инициативе облисполкома.
 
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