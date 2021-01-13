|
В Витебске в здании облисполкома открывается новый ресторан
13.01.2021 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске в здании облисполкома 13 января в 11.00 откроется ресторан быстрого обслуживания «У Ганны». Гостей поздравит Дед Мороз, всех ждут сюрпризы и сувениры от Витебской бройлерной птицефабрики, сообщили TUT.BY на предприятии.
Ресторан быстрого питания находится в бывшем кафе «Белая Русь».
— Нового хозяина — Витебскую бройлерную птицефабрику — и новое название это заведение приобрело по инициативе облисполкома. В этом году птицефабрика также планирует открыть мини-маркет и кафетерий, — сообщили на предприятии.
В ресторане быстрого обслуживания предлагают два вида комплексных обедов, кофе,
Ресторан работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 по адресу: улица Гоголя, 6/3 (вход со стороны улицы «Правды»).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нового хозяина - Витебскую бройлерную птицефабрику - и новое название это заведение приобрело по инициативе облисполкома.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)