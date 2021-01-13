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В Борисове с ограждения балкона девятого этажа спасатели сняли молодого парня

13.01.2021 09:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодой человек сидел, а потом повис на ограждении балкона девятого этажа, сообщает пресс-служба МЧС. О мотивах его поступка ничего не сообщается.

12 января в 15.00 спасателям поступило сообщение о том, что требуется помощь в снятии человека с ограждения балкона девятого этажа многоквартирного жилого дома на улице 50 лет БССР в Борисове.

Прибывшие к месту вызова сотрудники МЧС поднялись в квартиру, на ограждении балкона которой находился молодой человек. На видео, опубликованном ведомством, видно, что молодой человек практически висит, перегнувшись через ограждение. Спасателям удалось удержать его за ноги и затянуть на балкон.

Молодой человек не пострадал, для осмотра он доставлен в больницу.

 
 
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На видео, опубликованном ведомством, видно, что молодой человек практически висит, перегнувшись через ограждение. Спасателям удалось удержать его за ноги и...
 
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