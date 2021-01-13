Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 января. Перестал выходить на связь журналист и медиаменеджер Андрей Александров.



Александров живет в Минске. Последний раз коллеги общались с ним 12 января около 14.00. Сейчас телефон журналиста отключен. Нет связи и с его девушкой.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пропала связь с журналистом Андреем Александровым Минск, 13 января. Перестал выходить на связь журналист и медиаменеджер Андрей Александров. Александров живет в Минске. Последний раз коллеги общались с ним 12...

БелаПАН.