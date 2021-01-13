|
Пропала связь с журналистом Андреем Александровым
13.01.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 13 января. Перестал выходить на связь журналист и медиаменеджер Андрей Александров.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 13 января. Перестал выходить на связь журналист и медиаменеджер Андрей Александров. Александров живет в Минске. Последний раз коллеги общались с ним 12...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)