Задержанным в ноябре студентам продлили срок нахождения под стражей

Источник материала: Tut.by

Задержанным 12 ноября студентам продлили срок заключения под стражей. Всем им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Определенный ранее 2-месячный срок пребывания под стражей истек во вторник, 12 января.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Для Ильи Трахтенберга и Глеба Фицнера срок нахождения под стражей продлен на месяц — до 12 февраля 2021. Для Анастасии Булыбенко — на два месяца, по информации «Студэнцкай ініцыятыўнай групы».

Остальным срок под стражей продлили также, однако родственники пока не знают на сколько. Ожидается, что это станет известно 13 января.

Напомним, 12 ноября стало известно о задержании девяти студентов белорусских вузов, а также выпускницы БГМУ, члена Координационного совета и представителя Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Аланы Гебремариам.

Имена девяти задержанных студентов:

Мария Каленик. Студентка БГАИ, сестра художницы Ульяны Невзоровой (помните, это она выходила в метро с плакатом , который «может стать причиной задержания»?)

Студентка БГАИ, сестра художницы Ульяны Невзоровой (помните, это она , который «может стать причиной задержания»?) Ксения Сыромолот. Cтудентка БГУ и пресс-секретарь «Задзіночання беларускіх студэнтаў».

Cтудентка БГУ и пресс-секретарь «Задзіночання беларускіх студэнтаў». Кася Будько. Студентка БГПУ, сторонница «Задзіночання беларускіх студэнтаў».

Студентка БГПУ, сторонница «Задзіночання беларускіх студэнтаў». Яна Оробейко. Студентка БГПУ, сторонница «Задзіночання беларускіх студэнтаў».

Студентка БГПУ, сторонница «Задзіночання беларускіх студэнтаў». Егор Канецкий. Студент БГУ и активист «Задзіночання беларускіх студэнтаў»

Студент БГУ и активист «Задзіночання беларускіх студэнтаў» Глеб Фицнер. Студент МГЛУ.

Студент МГЛУ. Илья Трахтенберг. Отчисленный студент БГУ и игрок «Что? Где? Когда?».

Отчисленный студент БГУ и игрок «Что? Где? Когда?». Виктория Гранковская. Отчисленная студентка БНТУ. Она сирота, мы тоже писали о ней и ее сентябрьском задержании. Тогда девушку судили по ст. 23.34 КоАП РБ, она отбыла наказание — 7 суток ареста.

Отчисленная студентка БНТУ. Она сирота, мы тоже и ее сентябрьском задержании. Тогда девушку судили по ст. 23.34 КоАП РБ, она отбыла наказание — 7 суток ареста. Анастасия Булыбенко. Отчисленная студентка БНТУ.

Кроме этого, в тот же день была задержана преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова. Ей также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на трехлетний срок.