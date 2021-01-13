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Задержанным в ноябре студентам продлили срок нахождения под стражей
13.01.2021 10:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанным 12 ноября студентам продлили срок заключения под стражей. Всем им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Определенный ранее 2-месячный срок пребывания под стражей истек во вторник, 12 января.
Для Ильи Трахтенберга и Глеба Фицнера срок нахождения под стражей продлен на месяц — до 12 февраля 2021. Для Анастасии Булыбенко — на два месяца,
Остальным срок под стражей продлили также, однако родственники пока не знают на сколько. Ожидается, что это станет известно 13 января.
Напомним, 12 ноября стало известно о задержании девяти студентов белорусских вузов, а также выпускницы БГМУ, члена Координационного совета и представителя Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Аланы Гебремариам.
Имена девяти задержанных студентов:
Кроме этого, в тот же день
Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на трехлетний срок.
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