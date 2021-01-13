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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси в первые дни нового года отмечается повышенный спрос среди водителей на прохождение техосмотра На многих станциях диагностики даже выстраиваются очереди, чтобы получить допуск на участие авто в дорожном движении. Только за 10 дней года выдано разрешений...

На многих станциях диагностики даже выстраиваются очереди, чтобы получить допуск на участие авто в дорожном движении. Только за 10 дней года выдано разрешений почти в три раза больше, чем в прошлом году. Больше всего в Брестской области - порядка 11 с половиной тысяч. Напомним, с 1 января дорожный сбор в Беларуси отменен.Отметим, до этого дорожный сбор был привязан к техосмотру. Сейчас на смену госпошлине пришел транспортный налог.