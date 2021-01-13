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В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан

13.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В январе вопросы можно задать руководителям госорганов.

Так, сегодня с белорусами пообщается министр архитектуры и строительства  Руслан Пархамович.

15 января озвучить волнующие вопросы можно председателю Государственного военно-промышленного комитета Дмитрию Пантусу.

20 января с обращениями граждан будет работать министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. 

Встречи также запланированы на 22, 27 и 29 января. Приемы пройдут по предварительной записи.

Обратиться с волнующими вопросами белорусы могут и по телефону. Завтра в Минске прямую линию проведет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Время и номер телефона - на ваших экранах.

 
Теги: Минск
 
 
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В январе вопросы можно задать руководителям госорганов. Так, сегодня с белорусами пообщается министр архитектуры и строительства  Руслан Пархамович. 15...
 
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