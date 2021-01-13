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В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан
13.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ январе вопросы можно задать руководителям госорганов.
Так, сегодня с белорусами пообщается министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.
15 января озвучить волнующие вопросы можно председателю Государственного военно-промышленного комитета Дмитрию Пантусу.
20 января с обращениями граждан будет работать министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.
Встречи также запланированы на 22, 27 и 29 января. Приемы пройдут по предварительной записи.
Обратиться с волнующими вопросами белорусы могут и по телефону. Завтра в Минске прямую линию проведет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Время и номер телефона - на ваших экранах.
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В январе вопросы можно задать руководителям госорганов. Так, сегодня с белорусами пообщается министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. 15...
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