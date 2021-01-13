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Уголовная ответственность за распространение наркотиков в Беларуси будет наступать с 16 лет
13.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто одна из поправок, которая может быть внесена в обновленный Уголовный кодекс. Первый пакет поправок уже принят, одобрен парламентом и предположительно вступит в силу уже летом. Сейчас идет активная работа над вторым пакетом. Ожидается, что именно он внесет наиболее важные изменения.
Также поправки в Уголовный кодекс предусматривают пересмотр времени содержания в СИЗО. Так, день лишения свободы в следственном изоляторе будет приравнен к двум дням в колонии общего или усиленного режима. Еще одна новация - медиация в уголовном праве, то есть заключение соглашения о примирении с потерпевшим при посредничестве медиатора. Планируется, что эта мера снизит наказание для виновных.
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Это одна из поправок, которая может быть внесена в обновленный Уголовный кодекс. Первый пакет поправок уже принят, одобрен парламентом и предположительно вступит...
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