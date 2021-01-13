Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уголовная ответственность за распространение наркотиков в Беларуси будет наступать с 16 лет Это одна из поправок, которая может быть внесена в обновленный Уголовный кодекс. Первый пакет поправок уже принят, одобрен парламентом и предположительно вступит...

Это одна из поправок, которая может быть внесена в обновленный Уголовный кодекс. Первый пакет поправок уже принят, одобрен парламентом и предположительно вступит в силу уже летом. Сейчас идет активная работа над вторым пакетом. Ожидается, что именно он внесет наиболее важные изменения.Марина Ленчевская.Также поправки в Уголовный кодекс предусматривают пересмотр времени содержания в СИЗО. Так, день лишения свободы в следственном изоляторе будет приравнен к двум дням в колонии общего или усиленного режима. Еще одна новация - медиация в уголовном праве, то есть заключение соглашения о примирении с потерпевшим при посредничестве медиатора. Планируется, что эта мера снизит наказание для виновных.