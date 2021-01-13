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Уголовная ответственность за распространение наркотиков в Беларуси будет наступать с 16 лет

13.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это одна из поправок, которая может быть внесена в обновленный Уголовный кодекс. Первый пакет поправок  уже принят, одобрен парламентом и предположительно вступит в силу уже летом. Сейчас идет активная работа  над вторым пакетом. Ожидается, что именно он внесет  наиболее важные изменения. О значимых моментах  накануне рассказала гость "Панорамы" Марина Ленчевская.

Также поправки в Уголовный кодекс предусматривают  пересмотр времени содержания в СИЗО. Так, день лишения свободы в следственном изоляторе  будет приравнен к двум дням в колонии общего или усиленного режима. Еще одна новация - медиация в уголовном праве, то есть заключение соглашения о примирении с потерпевшим при посредничестве медиатора. Планируется, что эта мера снизит наказание для виновных.

 
 
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Это одна из поправок, которая может быть внесена в обновленный Уголовный кодекс. Первый пакет поправок  уже принят, одобрен парламентом и предположительно вступит...
 
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