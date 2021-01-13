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Прощание с Митрополитом Филаретом

13.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

У истоков премии стоял владыка Филарет. Он лично поддерживал лауреатов своим благословением. О благодеянии Митрополита Филарета вспоминает каждый белорус.

Он скончался накануне на 86-м году жизни. Сегодня в 16:00 начнется прощание с почетным Патриаршим Экзархом. Тело архипастыря Беларуси доставят в Свято-Духов кафедральный собор. Прощание здесь будет проходить до 6 вечера 14 января. Главная же божественная литургия с чином отпевания пройдет также завтра в 8 утра. 

Федор Повный, настоятель прихода храма-памятника в честь Всех Святых г. Минска: "Митрополит Филарет пережил с нами и тяжелый 2020-й год, не оставляя без своего отеческого присутствия и молитвы. Он ушел на Святки. В Рождество Христово. Его блаженную кончину можно считать последним благословением и назиданием. Он обращается к нам, показывая, что главное в этом мире – не самые возвышенные идеи, не людская правда, не политические взгляды, не власть, не слава. Его завет – жить мирно в духе".

После прощания в столице гроб с телом Митрополита Филарета доставят в Успенский Жировичский монастырь. Там насельники обители также  проведут прощальную панихиду. Главный духовный наставник страны будет погребен у Крестовоздвиженского храма Жировичского монастыря.

 
Теги: Минск
 
 
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У истоков премии стоял владыка Филарет. Он лично поддерживал лауреатов своим благословением. О благодеянии Митрополита Филарета вспоминает каждый белорус. Он...
 
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