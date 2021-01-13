|
Прощание с Митрополитом Филаретом
13.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУ истоков премии стоял владыка Филарет. Он лично поддерживал лауреатов своим благословением. О благодеянии Митрополита Филарета вспоминает каждый белорус.
Он скончался накануне на 86-м году жизни. Сегодня в 16:00 начнется прощание с почетным Патриаршим Экзархом. Тело архипастыря Беларуси доставят в Свято-Духов кафедральный собор. Прощание здесь будет проходить до 6 вечера 14 января. Главная же божественная литургия с чином отпевания пройдет также завтра в 8 утра.
Федор Повный, настоятель прихода храма-памятника в честь Всех Святых г. Минска: "Митрополит Филарет пережил с нами и тяжелый 2020-й год, не оставляя без своего отеческого присутствия и молитвы. Он ушел на Святки. В Рождество Христово. Его блаженную кончину можно считать последним благословением и назиданием. Он обращается к нам, показывая, что главное в этом мире – не самые возвышенные идеи, не людская правда, не политические взгляды, не власть, не слава. Его завет – жить мирно в духе".
После прощания в столице гроб с телом Митрополита Филарета доставят в Успенский Жировичский монастырь. Там насельники обители также проведут прощальную панихиду. Главный духовный наставник страны будет погребен у Крестовоздвиженского храма Жировичского монастыря.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У истоков премии стоял владыка Филарет. Он лично поддерживал лауреатов своим благословением. О благодеянии Митрополита Филарета вспоминает каждый белорус. Он...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)