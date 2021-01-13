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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прощание с Митрополитом Филаретом У истоков премии стоял владыка Филарет. Он лично поддерживал лауреатов своим благословением. О благодеянии Митрополита Филарета вспоминает каждый белорус. Он...

У истоков премии стоял владыка Филарет. Он лично поддерживал лауреатов своим благословением. О благодеянии Митрополита Филарета вспоминает каждый белорус.Он скончался накануне на 86-м году жизни. Сегодня в 16:00 начнется прощание с почетным Патриаршим Экзархом. Тело архипастыря Беларуси доставят в Свято-Духов кафедральный собор. Прощание здесь будет проходить до 6 вечера 14 января. Главная же божественная литургия с чином отпевания пройдет также завтра в 8 утра.После прощания в столице гроб с телом Митрополита Филарета доставят в Успенский Жировичский монастырь. Там насельники обители также проведут прощальную панихиду. Главный духовный наставник страны будет погребен у Крестовоздвиженского храма Жировичского монастыря.