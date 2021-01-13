﻿ Награды за бескорыстный труд и добрые дела. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Награды за бескорыстный труд и добрые дела

13.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Белорусам важно твердо стоять на своей земле! Особенно сегодня, когда мир становится более агрессивным. Этими словами накануне Александр Лукашенко напутствовал лауреатов премии "За духовное возрождение". Президент из года в год лично вручает награды представителям духовенства, творческим коллективам, педагогам, медикам. Тем, чей бескорыстный труд и добрые дела невозможно не заметить! Президент подчеркнет: лауреаты - это гордость нации, а их начинания, духовные и моральные ориентиры - для нынешнего и будущих поколений. Александр Лукашенко, отмечая среди прочих достижения белорусского спорта, выскажется и на злобу дня: переговоры с главой Международной федерации хоккея в Минске обернулись новыми призывами к бойкоту мирового первенства. Спорт не должен быть инструментом политики, уверен президент, а Беларусь  - лучшее место, которое можно найти для воплощения идей олимпизма. 

Президент вручил премии "За духовное возрождение"

Премия "За духовное возрождение" - это одна из самых красивых традиций, которой уже четверть века. Это свидетельство приверженности государства идеалам гуманизма и милосердия, высокой оценки вклада в культурное и духовное развитие нации. За это время лауреатами премии стали сотни талантливых и преданных своему делу белорусов, благодаря которым о нашей стране знают далеко за ее пределами.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусам важно твердо стоять на своей земле! Особенно сегодня, когда мир становится более агрессивным. Этими словами накануне Александр Лукашенко напутствовал...
 
Новости дня
Новости общества
 
Декан гомельского вуза, который не хотел наказывать студентов за акции и лишился должности, ушел университета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by