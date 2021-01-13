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Награды за бескорыстный труд и добрые дела
13.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусам важно твердо стоять на своей земле! Особенно сегодня, когда мир становится более агрессивным. Этими словами накануне Александр Лукашенко напутствовал лауреатов премии "За духовное возрождение". Президент из года в год лично вручает награды представителям духовенства, творческим коллективам, педагогам, медикам. Тем, чей бескорыстный труд и добрые дела невозможно не заметить! Президент подчеркнет: лауреаты - это гордость нации, а их начинания, духовные и моральные ориентиры - для нынешнего и будущих поколений. Александр Лукашенко, отмечая среди прочих достижения белорусского спорта, выскажется и на злобу дня: переговоры с главой Международной федерации хоккея в Минске обернулись новыми призывами к бойкоту мирового первенства. Спорт не должен быть инструментом политики, уверен президент, а Беларусь - лучшее место, которое можно найти для воплощения идей олимпизма.
Президент вручил премии "За духовное возрождение"Премия "За духовное возрождение" - это одна из самых красивых традиций, которой уже четверть века. Это свидетельство приверженности государства идеалам гуманизма и милосердия, высокой оценки вклада в культурное и духовное развитие нации. За это время лауреатами премии стали сотни талантливых и преданных своему делу белорусов, благодаря которым о нашей стране знают далеко за ее пределами.
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Белорусам важно твердо стоять на своей земле! Особенно сегодня, когда мир становится более агрессивным. Этими словами накануне Александр Лукашенко напутствовал...
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