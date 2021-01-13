В частном секторе в Минске горел дом. Спасаясь, хозяин вылез в окно

Источник материала: Tut.by

Утром в переулке Ушакова горел частный дом. Хозяин дома вылез через окно, но внутри еще может находиться женщина. О пожаре в частном секторе сообщает МЧС Минска.

Частный дом в переулке Ушакова был полностью охвачен пламенем утром 13 января. Очевидцы присылали видео в редакцию. На место выехали спасатели, в 10.02 пожар ликвидировали.

«Хозяин дома самостоятельно покинул дом через окно. Его осматривают медики. Со слов пострадавшего, в доме еще может находиться женщина. Продолжается поиск», — сообщила официальный представитель МЧС Минска Ольга Мельченко.