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В частном секторе в Минске горел дом. Спасаясь, хозяин вылез в окно

13.01.2021 10:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром в переулке Ушакова горел частный дом. Хозяин дома вылез через окно, но внутри еще может находиться женщина. О пожаре в частном секторе сообщает МЧС Минска.

Частный дом в переулке Ушакова был полностью охвачен пламенем утром 13 января. Очевидцы присылали видео в редакцию. На место выехали спасатели, в 10.02 пожар ликвидировали.

«Хозяин дома самостоятельно покинул дом через окно. Его осматривают медики. Со слов пострадавшего, в доме еще может находиться женщина. Продолжается поиск», — сообщила официальный представитель МЧС Минска Ольга Мельченко.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Утром в переулке Ушакова горел частный дом. Хозяин дома вылез через окно, но внутри еще может находиться женщина. О пожаре в частном секторе сообщает МЧС Минска.
 
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