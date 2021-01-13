Фирма по оптовой торговле цветами недоплатила в бюджет более 1,3 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Компания по оптовой торговле цветами и декоративными растениями за три года недоплатила в бюджет свыше 3,4 млн рублей (более 1,3 млн долларов). Директору фирмы и заведующему складом грозит до семи лет лишения свободы. О факте уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере рассказали в пресс-службе Комитета госконтроля.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В ведомстве сообщили, что фирма закупала цветы в России за наличные без оформления документов, а потом перепродавала их оптовым покупателям в Минской области. Выручка лишь частично отражалась в бухгалтерском учете компании, что привело к занижению налоговой базы и уклонению от уплаты налогов.

«В результате с января 2017 года по декабрь 2020 года бюджет недополучил свыше 3,4 млн рублей», — отметили в КГК.

В офисе фирмы и дома у директора провели обыск и изъяли документы. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора фирмы и заведующего складом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. Им грозит до семи лет лишения свободы.