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В Витебске в лесу на прогулке с палками для скандинавской ходьбы задержали шестерых пенсионерок

13.01.2021 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 13 января в Витебске милиция задержала в лесу во время прогулки с палками для скандинавской ходьбы шестерых пенсионерок. Сейчас они в Первомайском РОВД. Об этом TUT.BY сообщил Константин Северинец — муж одной из задержанных, Татьяны Северинец.


Фото носит иллюстративный характер

— Жена позвонила мне около 10 часов утра и успела сказать только одно: «Нас окружили люди в черном». Потом связь с ней прервалась. Позже Татьяна позвонила уже из Первомайского РОВД. Говорит, что ее с пятью подругами задержали в Шпилевском лесу под Витебском, в котором они прогуливались с палками для скандинавской ходьбы, — рассказал Константин Северинец.

Кроме Татьяны Северинец в милиции находятся витебские пенсионерки Елена Коснова, Людмила Фоминская, Людмила Волоткевич, Тамара Ильина, Раиса Кухто.

— За что задержали жену и ее подруг, мне неизвестно. Знаю только, что они каждое утро этой компанией тренируются с палками — ходят по лесу, — добавил Северинец.

Константин и Татьяна Северинцы — родители политика Павла Северинца, который сейчас под следствием в СИЗО на улице Володарского. Его мать не раз задерживали и судили по статье 23.34 КоАП.

 
Теги: Витебск
 
 
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«За что задержали жену и ее подруг, мне неизвестно. Знаю только, что они каждое утро этой компанией тренируются со скандинавскими палками - ходят по лесу», -...
 
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