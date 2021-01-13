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Арина Соболенко - в одном сете от победы на теннисном турнире серии WTA в Абу-Даби
13.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ эти минуты она проводит матч за титул с россиянкой Вероникой Кудерметовой. В первой партии уверенную победу праздновала Соболенко - 6:2, сейчас идет второй сет, и здесь также впереди наша спортсменка - - 4:1. Эти кадры мы получаем в режиме реального времени из Объединенных Арабских Эмиратов. Прямую трансляцию финала местных соревнований ведет телеканал
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В эти минуты она проводит матч за титул с россиянкой Вероникой Кудерметовой. В первой партии уверенную победу праздновала Соболенко - 6:2, сейчас идет второй сет, и...
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