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В Минске прошел сбор со специалистами инженерных войск
13.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУчастники познакомились с учебной базой центра разминирования, новинками техники и экипировки. Особое внимание уделили вопросам проведения сплошной очистки местности, противодействию самодельным взрывным устройствам, ознакомлению с новыми средствами обнаружения опасных предметов.
Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных сил Беларуси: "Работы для наших подвижных групп не убавилось. Кстати, у нас 30 групп в 13 соединениях в/ч ВС, за которыми закреплены административные районы нашей страны в целях выполнения мероприятий по зачистке от обнаруженных взрывоопасных предметов. Всего за год военные саперы обезвредили 9801 взрывоопасный предмет. Выполнено более 500 заявок от граждан на обезвреживание взрывоопасных предметов".
Как отмечают в ведомстве, анализ работ за последние годы позволяет сделать вывод, что в целом минноопасная ситуация в Беларуси стабильная.
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Участники познакомились с учебной базой центра разминирования, новинками техники и экипировки. Особое внимание уделили вопросам проведения сплошной очистки...
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