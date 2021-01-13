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В Минске прошел сбор со специалистами инженерных войск

13.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Участники познакомились с учебной базой центра разминирования, новинками техники и экипировки. Особое внимание уделили вопросам проведения сплошной очистки местности, противодействию самодельным взрывным устройствам, ознакомлению с новыми средствами обнаружения опасных предметов.

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных сил Беларуси: "Работы для наших подвижных групп не убавилось. Кстати, у нас 30 групп в 13 соединениях в/ч ВС, за которыми закреплены административные районы нашей страны в целях выполнения мероприятий по зачистке от обнаруженных взрывоопасных предметов. Всего за год военные саперы обезвредили  9801 взрывоопасный предмет. Выполнено более 500 заявок от граждан на обезвреживание взрывоопасных предметов".

Как отмечают в ведомстве, анализ работ за последние годы позволяет сделать вывод, что в целом минноопасная ситуация в Беларуси стабильная.

 
 
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Участники познакомились с учебной базой центра разминирования, новинками техники и экипировки. Особое внимание уделили вопросам проведения сплошной очистки...
 
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