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А. Лесик о повышении коммунальных тарифов в Украине
13.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМожет ли ситуация поменяться - пока сказать сложно. Учитывая, что чиновники всерьез напуганы разговорами о возможном "тарифном майдане". В любом случае такой подарок украинцы в новом году не готовы принять. По словам депутата Харьковского городского совета Андрея Лесика, повышение тарифов противоречит концепции социально ориентированного государства.
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Может ли ситуация поменяться - пока сказать сложно. Учитывая, что чиновники всерьез напуганы разговорами о возможном "тарифном майдане". В любом случае такой...
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