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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новогодний бал в Большом театре Праздник не заканчивается. Новогодний бал в Большом сегодня закружит пары в венском вальсе. Это единственный вечер в году, когда эстеты могут примерить на себя...

Праздник не заканчивается. Новогодний бал в Большом сегодня закружит пары в венском вальсе. Это единственный вечер в году, когда эстеты могут примерить на себя роли звезд театра. Впервые основной площадкой праздника станет главная сцена. В бальной карте полонез, контрданс и сразу несколько кадрилей. Осваивать танцевальную программу гости начали в октябре. Во вращениях разбирались вместе с балетмейстером-постановщиком Юлией Дятко.Интересную программу обещают и в фойе театра. В 20 часов задавать мажорный тон мероприятию начнет симфонический оркестр. После артисты балета обещают обучить желающих элегантным па, получить можно будет и консультацию астролога, советуют к посещению школу хороших манер, а также многочисленные тематические фотозоны. Провожать старый год в Большом будут до часа ночи. Для посетителей обязательно соблюдение дресс-кода и наличие защитных масок.