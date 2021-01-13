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Новогодний бал в Большом театре

13.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Праздник не заканчивается. Новогодний бал в Большом сегодня закружит пары в венском вальсе. Это единственный вечер в году, когда эстеты могут примерить на себя роли звезд театра. Впервые основной площадкой праздника станет главная сцена. В бальной карте  полонез, контрданс и сразу несколько кадрилей. Осваивать танцевальную программу гости начали в октябре. Во вращениях разбирались вместе с балетмейстером-постановщиком Юлией Дятко. 

Интересную программу обещают и в фойе театра. В 20 часов задавать мажорный тон мероприятию начнет симфонический оркестр. После артисты балета обещают обучить желающих элегантным па, получить можно  будет и консультацию астролога, советуют к посещению школу хороших манер, а также многочисленные тематические фотозоны. Провожать старый год в Большом будут до часа ночи. Для посетителей обязательно  соблюдение дресс-кода и наличие защитных масок.  

 
 
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Праздник не заканчивается. Новогодний бал в Большом сегодня закружит пары в венском вальсе. Это единственный вечер в году, когда эстеты могут примерить на себя...
 
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