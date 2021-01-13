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Наказание за "пьяные" ДТП ужесточили в Беларуси

13.01.2021 12:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. В Беларуси ужесточили уголовное наказание для пьяных водителей, помимо этого, увеличили срок лишения прав за вождение в нетрезвом состоянии, официальный закон опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

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Нововведения в кодексах вызваны тем, что за последние несколько лет значительно подросло количество преступлений с нетрезвыми водителями, констатирует директор национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

"Увеличивается срок лишения свободы за управление маломерным судном или автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее смерть либо тяжкое телесное повреждение", - говорит он.

Сейчас такой срок составляет до 7 лет без нижнего предела, по новому закону – от 3 до 8 лет.

Кроме того, с 5 до 8 лет увеличивается максимальный срок, на который можно лишиться водительских прав за управление авто в пьяном виде, в том числе повлекшее смерть человека либо тяжкое телесное повреждение. Также вдвое усилена ответственность за вождение в нетрезвом виде (более 0,8 промилле). Таким образом, штраф составит 5800 рублей (200 базовых величин) с лишением прав на 5 лет (до этого лишали на 3 года).

Новые нормы вступят в силу 1 марта.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Еще летом депутаты предлагали усилить ответственность по "водительским" статьям – это касалось как административного, так и уголовного кодексов.
 
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