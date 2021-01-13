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На остановках - чучела, в лесу - флаги, а в поле - гроб. В Мостовском районе будут судить протестующего с фантазией
13.01.2021 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Мостовского района. Его обвиняют в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, а также хулиганстве и злостном хулиганстве,
Согласно материалам дела, обвиняемый в августе прошлого года разместил в одном из телеграм-чатов «неприличный, унижающий честь и достоинство комментарий» под фотографией председателя Мостовского райисполкома.
В сентябре-октябре он провел целую серию акций, которые по мнению прокуратуры «отличались по своему содержанию исключительным цинизмом»:
Прокуратура изучила материалы дела, и согласилась с предъявленным обвинением по ч.1 и ч.2 ст. 339 (хулиганство и злостное хулиганство), ст. 369 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти) 38-летнему мужчине.
Уголовное дело направлено суд, мужчина по-прежнему остается под стражей.
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На остановках - чучела, в лесу - флаги, а в поле - гроб. В Мостовском районе будут судить протестующего с фантазией
Его обвиняют в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, а также хулиганстве и злостном хулиганстве.
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