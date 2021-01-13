На остановках - чучела, в лесу - флаги, а в поле - гроб. В Мостовском районе будут судить протестующего с фантазией

Источник материала: Tut.by

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Мостовского района. Его обвиняют в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, а также хулиганстве и злостном хулиганстве, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: пресс-служба МВД

Согласно материалам дела, обвиняемый в августе прошлого года разместил в одном из телеграм-чатов «неприличный, унижающий честь и достоинство комментарий» под фотографией председателя Мостовского райисполкома.

В сентябре-октябре он провел целую серию акций, которые по мнению прокуратуры «отличались по своему содержанию исключительным цинизмом»:

Нанес бело-красно-белые линии на дороге вблизи деревень Савинка, Заполье и агрогородка Дубно Мостовского района;

«Повесил чучела в милицейской форме и учинил надписи» под навесами остановок «Микелевщина», «Дубно» и «Черлена»;

В лесу между городом Мосты и агрогородком Мосты Правые нарисовал на 33 деревьях бчб-флаги, в поле расставил таблички в виде ритуальных надгробий «с надписями, демонстрирующими пренебрежение к государственному порядку управления», а рядом с табличками поставил гроб с чучелом в форме сотрудника милиции.

Прокуратура изучила материалы дела, и согласилась с предъявленным обвинением по ч.1 и ч.2 ст. 339 (хулиганство и злостное хулиганство), ст. 369 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти) 38-летнему мужчине.

Уголовное дело направлено суд, мужчина по-прежнему остается под стражей.