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На остановках - чучела, в лесу - флаги, а в поле - гроб. В Мостовском районе будут судить протестующего с фантазией

13.01.2021 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Мостовского района. Его обвиняют в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, а также хулиганстве и злостном хулиганстве, сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: пресс-служба МВД

Согласно материалам дела, обвиняемый в августе прошлого года разместил в одном из телеграм-чатов «неприличный, унижающий честь и достоинство комментарий» под фотографией председателя Мостовского райисполкома.

В сентябре-октябре он провел целую серию акций, которые по мнению прокуратуры «отличались по своему содержанию исключительным цинизмом»:

  • Нанес бело-красно-белые линии на дороге вблизи деревень Савинка, Заполье и агрогородка Дубно Мостовского района;
  • «Повесил чучела в милицейской форме и учинил надписи» под навесами остановок «Микелевщина», «Дубно» и «Черлена»;
  • В лесу между городом Мосты и агрогородком Мосты Правые нарисовал на 33 деревьях бчб-флаги, в поле расставил таблички в виде ритуальных надгробий «с надписями, демонстрирующими пренебрежение к государственному порядку управления», а рядом с табличками поставил гроб с чучелом в форме сотрудника милиции.

Прокуратура изучила материалы дела, и согласилась с предъявленным обвинением по ч.1 и ч.2 ст. 339 (хулиганство и злостное хулиганство), ст. 369 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти) 38-летнему мужчине.

Уголовное дело направлено суд, мужчина по-прежнему остается под стражей.

 
 
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Его обвиняют в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, а также хулиганстве и злостном хулиганстве.
 
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